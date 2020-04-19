Тульская полиция проверяет самоизолированных граждан
После поездки в другой регион люди обязаны не выходить из дома на протяжении 14 календарных дней.
Полиция начала проверку граждан, которые прибыли на территорию Тульской области начиная с 17 апреля. В соответствии с Указом губернатора Алексея Дюмина, эта категория граждан обязана обеспечить самоизоляцию.
Люди должны соблюдать рекомендации Главного санитарного врача по Тульской области по месту постоянного (временного) пребывания, либо проживания на 14 календарных дней.
Соблюдение самоизолированными требований законодательства проверяют сотрудники полиции в каждом районе области.
сегодня, в 12:00, 153 8254 7
сегодня, в 11:39, 132 13200 5
сегодня, в 10:48, 114 6605 8
сегодня, в 10:35, 83 6797 4
Другие статьи по темам
Место