Карта распространения коронавируса в Тульской области на 19 апреля
На данный момент всего в регионе зафиксировано 287 случаев заболевания, 41 человек благополучно выздоровел.
За минувшие сутки на территории региона общее количество заболевших коронавирусом увеличилось на 58 человек. По официальным данным, также накануне в тульской больнице скончался 36-летний туляк с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Предполагаемая причина его смерти — двусторонняя пневмония. Пациент являлся инвалидом 3 группы. В его анамнезе оперированный порок сердца и гипертрофическая кардиомиопатия.
Вот как выглядит карта распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 19 апреля. Большинство выздоровевших в Туле (26), Новомосковске (2) и Узловой (2).
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