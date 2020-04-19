Карта распространения коронавируса в Тульской области на 19 апреля

На данный момент всего в регионе зафиксировано 287 случаев заболевания, 41 человек благополучно выздоровел.

За минувшие сутки на территории региона общее количество заболевших коронавирусом увеличилось на 58 человек. По официальным данным, также накануне в тульской больнице скончался 36-летний туляк с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Предполагаемая причина его смерти — двусторонняя пневмония. Пациент являлся инвалидом 3 группы. В его анамнезе оперированный порок сердца и гипертрофическая кардиомиопатия.

Вот как выглядит карта распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 19 апреля. Большинство выздоровевших в Туле (26), Новомосковске (2) и Узловой (2).