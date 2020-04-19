В Дубне у женщины в квартире жили «мертвые души»

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В Дубенском районе Тульской области участковые получили информацию о том, что 45-летняя жительница райцентра зарегистрировала у себя квартире двух иностранных граждан. При этом гражданка не только не предоставила им фактическое место жительства, но и не знала их точное местонахождение.

«В действиях женщины усматривались признаки противоправного деяния. Подозреваемая призналась в нарушении законодательства. Сейчас в отделении полиции „Дубенское“ проводится процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.