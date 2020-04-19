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В Дубне у женщины в квартире жили «мертвые души»
Фото: image.pbs.org

В Дубне у женщины в квартире жили «мертвые души»

Подозреваемая зарегистрировала двух иностранцев.

В Дубенском районе Тульской области участковые получили информацию о том, что 45-летняя жительница райцентра зарегистрировала у себя квартире двух иностранных граждан. При этом гражданка не только не предоставила им фактическое место жительства, но и не знала их точное местонахождение.
 
«В действиях женщины усматривались признаки противоправного деяния. Подозреваемая призналась в нарушении законодательства. Сейчас в отделении полиции „Дубенское“ проводится процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Напомним, за фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность от крупного штрафа до реального лишения свободы.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:51 +9
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