Какие тульские организации будут работать до 26 апреля, а какие нет: список
Myslo публикует подробную информацию по организации работы хозяйствующих субъектов на территории региона.
Напомним, 18 апреля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
До 26 апреля в регионе продлеваются ограничения на работу организаций общественного питания, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, пунктов самовывоза, нестационарных торговых объектов. Магазины розничной торговли могут работать без открытия торгового зала исключительно с использованием курьерской доставки, в том числе цветов и строительных материалов. Эта мера не распространяется на продовольственные магазины.
Также 18 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239».
Согласно новой редакции работа МФЦ приостановлена.
В перечень включены организации, оказывающие поддержку малому и среднему предпринимательству.
Информация по организации работы хозяйствующих
субъектов в Тульской области
до 26.04.2020
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Работают
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Не работают
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Продовольственные магазины, включая алкоголь и табак, специализированные табачные магазины
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках; торговлю на ярмарках до 30.04.2020
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Продажа продовольственных товаров в НТО, включенных в схему размещения НТО на территории соответствующего муниципального образования Тульской области, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски-автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка»
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Продажа продовольственных товаров вне стационарных помещений
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Общественное питание путем осуществления дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза
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Ночные клубы (дискотеки), бильярдные, боулинги, караоке-клубы, кинотеатры (кинозалы), библиотеки, детские игровые комнаты (игровые залы, игротеки), детские развлекательные центры, батутные центры, квест-комнаты (румы), спортивно-оздоровительные, спортивные клубы (залы) и фитнес-центры (фитнес-клубы), плавательные бассейны и иных развлекательные и досуговые организации (заведения, центры) до 30.04.2020
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Столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций
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Организации дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме до 30.04.2020
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Аптеки и аптечные пункты
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Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок до 30.04.2020
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Объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия
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Тату-салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина
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Организации системы нефтепродуктообеспечения, АЗС и АГЗС, а также находящиеся с данными организациями в технологической кооперации
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Торговые и торгово-развлекательные центры (остаются только продукты, аптеки, корма для животных (например, если на 1 этаже продукты, а на 2 этаже аптека, то работает 1 и 2 этаж и только эти объекты)
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Объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами
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Туристические агентства
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Объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи (специализированные магазины сотовой связи), спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию
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Пункты самовывоза
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу товаров первой необходимости:
Санитарно-гигиеническая маска
Антисептик для рук
Салфетки влажные
Салфетки сухие
Мыло туалетное
Мыло хозяйственное
Паста зубная
Щетка зубная
Бумага туалетная
Гигиенические прокладки
Стиральный порошок
Подгузники детские
Спички, коробок
Свечи
Пеленка для новорожденного
Шампунь детский
Крем от опрелостей детский
Бутылочка для кормления
Соска-пустышка
Бензин автомобильный
Дизельное топливо
Сжиженный природный газ
Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
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Объекты розничной торговли цветочной продукцией, реализующие такую продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки
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Объекты розничной торговли, реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки
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Объекты торговли, реализующие строительные материалы без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки
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Автосалоны — при условии нахождения в салоне не более 10 человек единовременно и проведения не реже 1 раза в два часа рабочего дня проветривания и дезинфекции помещений (оборудования, предметов)
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, оказывающие услуги шиномонтажа, автомоек (включая формат самообслуживания), реализующие автозапчасти
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Плодопитомники, объекты торговли семенами, саженцами, рассадой, удобрениями и другими товарами для садоводства и огородничества, реализующие продукцию исключительно путем осуществления курьерской доставки
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Объекты розничной торговли без посещения торгового зала клиентами (только на курьерскую доставку)
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Ветеринарные клиники и иные организации в сфере лечения, профилактики и диагностики болезней животных
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Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги
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Бытовые услуги (химчистка, ремонт одежды и обуви, ремонт телефонов, оргтехники, бытовой техники, фотоуслуги
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Салоны красоты, парикмахерские — по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно
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Нотариусы (по предварительной записи в режиме дежурных нотариальных контор)
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Адвокатские палаты (коллегии, кабинеты), адвокаты (по предварительной записи в режиме дежурных адвокатов)
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Ломбарды, микрофинансовые организации (преимущественно на неотложные финансовые операции)
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Стоматологии — по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме до 30.04.2020
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Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие страховые консалтинговые и рекламные услуги, осуществляющие деятельность в дистанционном режиме
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Операторы связи, в том числе почтовой, сотовой, фиксированной, спутниковой. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с организациями, указанными в настоящем пункте, в технологической кооперации
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СМИ, услуги в сфере массовых коммуникаций
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Реализация печатной продукции в киосках
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Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий
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Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в технологической кооперации с организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая производство и выпуск средств массовой информации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных
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Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные и логистические услуги
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Клининговые организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие уборку и дезинфекцию производственных и офисных помещений организаций
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Охранные организации, оказывающие охранные услуги
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Организации, обеспечивающие расчёты за жилищно-коммунальные услуги и энергоресурсы
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Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации, кадастровую деятельность и технический учет жилого фонда
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Организации, осуществляющие производство строительных материалов
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Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие аварийно-восстановительные работы, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, реставрационные работы
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Организации, выполняющие работы по благоустройству
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Системообразующие предприятия и организации, находящиеся в технологической кооперации с системообразующими предприятиями, перечень которых утверждается штабом по координации деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики Тульской области в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (CОVID-19) на территории Тульской области
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Организации в сфере энергетики, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснабжающие организации, поставщики коммунальных ресурсов
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Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в технологической кооперации с организациями в сфере энергетики, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснабжающие организации, поставщики коммунальных ресурсов
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению и обслуживанию МКД
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов
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Специализированные организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие функционирование систем жизнеобеспечения МКД
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Организации, обеспечивающие безопасность дорожного движения
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Организации, осуществляющие подготовку граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, в режимах дистанционного обучения и практических занятий с соблюдением интервала между этими занятиями в 30 минут для дезинфекционной обработки салона автотранспортного средства
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки (включая продукты питания), удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного материала
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды
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Организации и индивидуальные предприниматели, занятые на сезонных полевых работах, животноводческие хозяйства
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, производству, хранению и реализации семени сельскохозяйственных животных
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной техники
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку ингредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудования в сфере агропромышленного комплекса.
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Организации, осуществляющие строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса
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Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие сезонные работы по охране, защите и воспроизводству лесов