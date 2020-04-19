Какие тульские организации будут работать до 26 апреля, а какие нет: список

Фото из архива Myslo

Myslo публикует подробную информацию по организации работы хозяйствующих субъектов на территории региона.

Напомним, 18 апреля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

До 26 апреля в регионе продлеваются ограничения на работу организаций общественного питания, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, пунктов самовывоза, нестационарных торговых объектов. Магазины розничной торговли могут работать без открытия торгового зала исключительно с использованием курьерской доставки, в том числе цветов и строительных материалов. Эта мера не распространяется на продовольственные магазины.

Также 18 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239».

Согласно новой редакции работа МФЦ приостановлена.

В перечень включены организации, оказывающие поддержку малому и среднему предпринимательству.

Информация по организации работы хозяйствующих

субъектов в Тульской области

до 26.04.2020