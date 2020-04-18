новости
новости
Регистрация
В Тульской области продлены ограничительные меры: магазины работают только с курьерской доставкой

В Тульской области продлены ограничительные меры: магазины работают только с курьерской доставкой

Эта мера не распространяется на продовольственные магазины.

18 апреля Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

До 26 апреля в регионе продлеваются ограничения на работу организаций общественного питания, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, пунктов самовывоза, нестационарных торговых объектов. Магазины розничной торговли могут работать без открытия торгового зала исключительно с использованием курьерской доставки, в том числе цветов и строительных материалов. Эта мера не распространяется на продовольственные магазины.

До 30 апреля продлевается режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Граждане, прибывающие в Тульскую область из других регионов, теперь смогут сообщить о своем прибытии и месте пребывания как на горячую линию: 8−800−200−71−02, так и через форму на сайте: https://covid.tularegion.ru/.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь http://npatula.ru/storage/files/141600672−141601591.pdf

Также 18 апреля Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239».

Согласно новой редакции работа МФЦ приостановлена.

В перечень включены организации, оказывающие поддержку малому и среднему предпринимательству.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь http://npatula.ru/storage/files/141601343−141601708.pdf?

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 20:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
внесение изменений в указ губернатора
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область
Прочее
коронавирусограничения работы предприятий

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Судебные приставы помогли жителю Ефремова получить деньги за разбитую машину
Судебные приставы помогли жителю Ефремова получить деньги за разбитую машину
В Туле водитель муниципального учреждения присвоил топливо на 288 тысяч рублей
В Туле водитель муниципального учреждения присвоил топливо на 288 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.