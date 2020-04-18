В Тульской области продлены ограничительные меры: магазины работают только с курьерской доставкой

Эта мера не распространяется на продовольственные магазины.

18 апреля Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

До 26 апреля в регионе продлеваются ограничения на работу организаций общественного питания, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, пунктов самовывоза, нестационарных торговых объектов. Магазины розничной торговли могут работать без открытия торгового зала исключительно с использованием курьерской доставки, в том числе цветов и строительных материалов. Эта мера не распространяется на продовольственные магазины.

До 30 апреля продлевается режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Граждане, прибывающие в Тульскую область из других регионов, теперь смогут сообщить о своем прибытии и месте пребывания как на горячую линию: 8−800−200−71−02, так и через форму на сайте: https://covid.tularegion.ru/.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь http://npatula.ru/storage/files/141600672−141601591.pdf

Также 18 апреля Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239».

Согласно новой редакции работа МФЦ приостановлена.

В перечень включены организации, оказывающие поддержку малому и среднему предпринимательству.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь http://npatula.ru/storage/files/141601343−141601708.pdf?