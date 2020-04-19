Скончался подозреваемый в мошенничестве советник при ректорате ТулГУ

Фото их архива публикаций Myslo

По неофициальной информации, это произошло минувшей ночью.

Подозреваемый в мошенничестве советник при ректорате ТулГУ Юрий Исаев скончался минувшей ночью. Информацию об этом корреспонденту Myslo подтвердили два разных источника.

Напомним , утром 15 апреля в Тульском государственном университете прошли обыски. Администрация университета официально подтвердила изъятие документов, и сообщила о взаимодействии с правоохранительными органами в сфере борьбы с экономическими преступлениями на постоянной основе.

«В ходе проведенных мероприятий были выявлены злоупотребления отдельных сотрудников ТулГУ, не относящихся к числу профессорско-преподавательского состава», — гласил текст сообщения на сайте ТулГУ.