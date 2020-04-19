Почта России предлагает вакансии потерявшим работу тулякам

Устроиться можно как временно, так и на постоянной основе.

Региональной управление Почты России высказало готовность поддержать тех, кто в новой экономической ситуации остался без работы и предлагает им вакансии.

Сейчас увеличен спрос на услуги доставки и поэтому увеличено число вакансий в почтово-логистической сфере. Соискателей готовы принять на работу постоянно или временно, заключая срочные трудовые договора в строгом соответствии с ТК РФ.

Для тех, кто сейчас находится в длительном отпуске, возможна работа по совместительству.

В настоящее время открыты дополнительные рабочие места операторов по работе с клиентами, почтальонов. В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

Записаться на собеседования и узнать об актуальных вакансиях можно по телефону 8 (4872) 32-90-10 , 8 (906) 623-96-16 .

Всего по стране компания готова трудоустроить более 5000 человек. Большую часть новых сотрудников Почта России ищет в Москве и Санкт-Петербурге на должности курьера и почтальона.