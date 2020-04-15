Еще двое туляков вылечились от коронавируса

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из областной клинической больницы выписаны два туляка, которые прошли курс терапии и получили повторный отрицательный анализ на коронавирус.

Таким образом в Тульской области на сегодняшний день выздоровели 19 человек. Напомним, ранее тулячка рассказала, как она победила болезнь.