Фото из архива Myslo.
Еще двое туляков вылечились от коронавируса
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Из областной клинической больницы выписаны два туляка, которые прошли курс терапии и получили повторный отрицательный анализ на коронавирус.
Таким образом в Тульской области на сегодняшний день выздоровели 19 человек. Напомним, ранее тулячка рассказала, как она победила болезнь.
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