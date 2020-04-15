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Еще двое туляков вылечились от коронавируса
Фото из архива Myslo.

Еще двое туляков вылечились от коронавируса

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из областной клинической больницы выписаны два туляка, которые прошли курс терапии и получили повторный отрицательный анализ на коронавирус.

Таким образом в Тульской области на сегодняшний день выздоровели 19 человек. Напомним, ранее тулячка рассказала, как она победила болезнь.

Сюжет: Коронавирус
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