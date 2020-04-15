Фото УГИБДД по Тульской области.
В Ефремове в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
Парня госпитализировали.
14 апреля в 16.38 в Ефремове на Тульском шоссе 45-летний водитель автомобиля Lada 212140, по предварительной информации, при совершении маневра «разворот» не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, за рулем мотосредства находился 17-летний молодой человек, не имеющий права на управление мотоциклом.
В аварии пострадал несовершеннолетний байкер. С различными травмами он был госпитализирован. В момент происшествия парень находился в мотошлеме.
С 10 по 30 апреля на территории Тульской области проходит профилактическое мероприятие «Мотоциклист».
Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением весеннего периода на дорогах увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мототехнике. Повышается аварийность с участием данной категории транспорта. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения байкерами установленными скоростными режимам, выездами на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования.
Для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.
Управление мототранспортными средствами
- с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М»,
- при объеме двигателя не более 125 куб. см — допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1»,
- управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».
За управление транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей. Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.
При управлении мотоциклом, мопедом, скутером водитель обязан быть в мотошлеме. Если водитель управляет мототранспортом без мотошлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в 1,5 раза. К тому же за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (статья 12.6 КоАП РФ). Кроме шлема необходимо использовать специальную защитную амуницию.
Государственная регистрация мототранспортных средств проходит абсолютно идентично регистрационным действиям при постановке на учет автотранспорта. Регистрационные действия осуществляются в подразделениях МРЭО ГИБДД по предварительной записи на портале gosuslugi.ru.
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