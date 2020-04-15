В Ефремове в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист

Фото УГИБДД по Тульской области.

14 апреля в 16.38 в Ефремове на Тульском шоссе 45-летний водитель автомобиля Lada 212140, по предварительной информации, при совершении маневра «разворот» не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, за рулем мотосредства находился 17-летний молодой человек, не имеющий права на управление мотоциклом.

В аварии пострадал несовершеннолетний байкер. С различными травмами он был госпитализирован. В момент происшествия парень находился в мотошлеме.

С 10 по 30 апреля на территории Тульской области проходит профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением весеннего периода на дорогах увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мототехнике. Повышается аварийность с участием данной категории транспорта. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения байкерами установленными скоростными режимам, выездами на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования.