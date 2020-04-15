За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, в Тульской области зарегистрировано 45 новых случаев заболевания COVID-19.

Вирус зарегистрирован у жителей Тулы, Донского, Алексина, Ефремова, Новомосковска, Заокского, Щекинского, Белевского, Веневского, Тепло-Огаревского, Кимовского, и Богородицкого районов. Из них 9 человек работают в столичном регионе, еще 9 прибыли в Тульскую область из Москвы, остальные контактировали с заболевшими.

Оперативный штаб уточняет, что 27 подтвержденных тестов - это результаты, которые пришли в регион суммарно за несколько предыдущих дней. С 15 апреля такое подтверждение уже не понадобится, поскольку все тесты жителей Тульской области будут проводиться на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Туле. Кроме того, регион закупил и начал применение новых высокоэффективных тестов на коронавирус, которые подтверждают его наличие с вероятностью до 90%. Это также повлияло на заметное увеличение числа заболевших за минувшие сутки.

Региональный штаб призывает жителей области со всей ответственностью отнестись к ограничительным мерам, введенным в регионе в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. А также свести к минимуму передвижения по области, исключить поездки в другие регионы, строго соблюдать меры личной безопасности и профилактики. Люди старшего возраста должны находиться в изоляции.

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки в России полностью выздоровели 292 человека.