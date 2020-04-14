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В Тульской области предпринимателям на «упрощенке» хотят снизить налоговые ставки
Изображение pixabay.com

В Тульской области предпринимателям на «упрощенке» хотят снизить налоговые ставки

Законопроект внесен в Тульскую областную Думу в рамках реализации второго пакета мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией губернатор Тульской области внес на рассмотрение в облдуму проект закона Тульской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Тульской области «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения». 

Законопроектом предполагается понизить налоговые ставки на 2020 год для субъектов, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН). Налог составит 3%, если объектом налогообложения являются доходы, и 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Тульской области может составить порядка 355,9 млн рублей. Принятие поправок не не потребует дополнительного финансирования из бюджета Тульской области.

Пониженные ставки планируется установить для 19 сфер экономической деятельности, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. Это предприятия общепита, гостиницы, туристические агентства, организации сферы культуры и искусства, музеи, спортивные и развлекательные организации, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, перевозчики и учреждения дополнительного образования детей, санаторно-курортные организации и другие.

Текст законопроекта можно посмотреть здесь.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:01 −2
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