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Как гражданам старше 65 лет получить государственные услуги в МФЦ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как гражданам старше 65 лет получить государственные услуги в МФЦ

Отделения можно посетить только по предварительной записи и для получения экстренных (жизненно необходимых) услуг.

В соответствии с Указом губернатора Алексея Дюмина граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. При этом они могут посещать отделения МФЦ только по предварительной записи и для получения экстренных (жизненно необходимых) услуг. Это могут быть услуги, связанные с изменением прописки, заменой паспорта, получением выплат и льгот и т. д. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Кроме того, если гражданам в возрасте старше 65 лет необходимо получить консультацию, они могут обратиться в контактную службу МФЦ по телефону 8−961−260−94−28. Прием звонков осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Директор ГБУ ТО «МФЦ» Екатерина Солтанова:

Екатерина Солтанова

- Специалисты МФЦ расскажут пенсионерам о порядке получения экстренных (жизненно необходимых) услуг, записи в отделение, приеме и выдачи документов. А также об услугах, которые можно получить в электронном виде. Причем некоторые из них могут быть получены представителями заявителей по доверенности, оформленной в простой письменной форме. Например, так можно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости.


Директор ГБУ ТО «МФЦ» также напомнила, что в отделениях соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, и рекомендовала гражданам воздержаться от посещения общественных мест, в том числе отделений МФЦ, до снятия эпидемиологических ограничений.

Сюжет: Коронавирус
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