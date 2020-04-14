Фото из архива Myslo.
Еще четверо жителей Тульской области вылечились от коронавирусной инфекции
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
После получения повторных отрицательных анализов жители Тулы, Новомосковска и Кимовска выписаны из больниц, жительница Венева лечилась на дому под наблюдением врачей.
У всех пациентов болезнь протекала в легкой форме. У двоих наблюдались симптомы ОРВИ, еще у двоих, в том числе ребенка, болезнь протекала без клинических проявлений.
За весь период в Тульской области вылечились от коронавируса 17 человек. Напомним, ранее тулячка рассказала, как она победила болезнь.
Актуальная карта распространения covid-19 в регионе:
сегодня, в 11:05, 0 46 0
сегодня, в 10:37, 14 2394 0
сегодня, в 10:32, 11 1304 0
вчера, в 22:02, 94 8305 2
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