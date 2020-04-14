Еще четверо жителей Тульской области вылечились от коронавирусной инфекции

Фото из архива Myslo.

После получения повторных отрицательных анализов жители Тулы, Новомосковска и Кимовска выписаны из больниц, жительница Венева лечилась на дому под наблюдением врачей.

У всех пациентов болезнь протекала в легкой форме. У двоих наблюдались симптомы ОРВИ, еще у двоих, в том числе ребенка, болезнь протекала без клинических проявлений.

За весь период в Тульской области вылечились от коронавируса 17 человек. Напомним, ранее тулячка рассказала, как она победила болезнь.

Актуальная карта распространения covid-19 в регионе: