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Еще четверо жителей Тульской области вылечились от коронавирусной инфекции
Фото из архива Myslo.

Еще четверо жителей Тульской области вылечились от коронавирусной инфекции

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

После получения повторных отрицательных анализов жители Тулы, Новомосковска и Кимовска выписаны из больниц, жительница Венева лечилась на дому под наблюдением врачей.

У всех пациентов болезнь протекала в легкой форме. У двоих наблюдались симптомы ОРВИ, еще у двоих, в том числе ребенка, болезнь протекала без клинических проявлений.

За весь период в Тульской области вылечились от коронавируса 17 человек. Напомним, ранее тулячка рассказала, как она победила болезнь.

Актуальная карта распространения covid-19 в регионе:

Сюжет: Коронавирус
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