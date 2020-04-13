В Тульской области 21% заболевших коронавирусом – в возрасте от 30 до 40 лет

Фото из архива Myslo.

22% – в возрасте от 60 до 70 лет.

Правительство Тульской области назвало возраст заболевших коронавирусом жителей региона. Статистика на сегодняшний день такова:

до 18 лет — 10%,

18−30 лет — 8%,

30−40 лет — 21%,

40−50 лет — 17%,

50−60 лет — 13%,

60−70 — 22%,

70−80 лет — 5%,

80−90 лет — 2%,

старше 90 лет — 2%.

Напомним, что в регионе 85 подтвержденных случаев covid-19. В каких городах и районах области зафиксирован коронавирус, читайте здесь.