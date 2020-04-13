Фото из архива Myslo.
В Тульской области 21% заболевших коронавирусом – в возрасте от 30 до 40 лет
22% – в возрасте от 60 до 70 лет.
Правительство Тульской области назвало возраст заболевших коронавирусом жителей региона. Статистика на сегодняшний день такова:
- до 18 лет — 10%,
- 18−30 лет — 8%,
- 30−40 лет — 21%,
- 40−50 лет — 17%,
- 50−60 лет — 13%,
- 60−70 — 22%,
- 70−80 лет — 5%,
- 80−90 лет — 2%,
- старше 90 лет — 2%.
Напомним, что в регионе 85 подтвержденных случаев covid-19. В каких городах и районах области зафиксирован коронавирус, читайте здесь.
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