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В Тульской области 21% заболевших коронавирусом – в возрасте от 30 до 40 лет
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 21% заболевших коронавирусом – в возрасте от 30 до 40 лет

22% – в возрасте от 60 до 70 лет.

Правительство Тульской области назвало возраст заболевших коронавирусом жителей региона. Статистика на сегодняшний день такова:

  • до 18 лет — 10%,
  • 18−30 лет — 8%,
  • 30−40 лет — 21%,
  • 40−50 лет — 17%,
  • 50−60 лет — 13%,
  • 60−70 — 22%,
  • 70−80 лет — 5%,
  • 80−90 лет — 2%,
  • старше 90 лет — 2%.

Напомним, что в регионе 85 подтвержденных случаев covid-19. В каких городах и районах области зафиксирован коронавирус, читайте здесь.

Сюжет: Коронавирус
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