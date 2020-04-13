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Тульские врачи ответят на вопросы жителей в социальной сети ВКонтакте

Тульские врачи ответят на вопросы жителей в социальной сети ВКонтакте

Прямые эфиры врачей различных специальностей будут проходить еженедельно по средам и пятницам в 12.00.

Посмотреть прямой эфир можно в группе минздрава vk.com/minzdrav71. Задать вопросы можно заранее и в ходе эфира, не выходя из дома.
 
Каждая встреча будет посвящена популярным вопросам жителей региона. Они касаются особенностей лечения аллергических заболеваний и сезонных простуд, укрепления иммунитета, различных прививок и других тем. В рамках Года здоровья — 2020 министерство здравоохранения Тульской области намерено проводить такие встречи регулярно.
 
«Большинство туляков сейчас остаются дома, не имея возможности совершить плановый визит к врачу. Мы предлагаем им проконсультироваться со специалистом онлайн, это особенно актуально для тех, кто находится в режиме самоизоляции», — рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Киреева.
 
Первый прямой эфир из серии «Отвечают врачи» состоится 15 апреля в 12.00. На вопросы жителей ответит главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Тульской области Валентина Федорова.
 
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