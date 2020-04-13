УМВД: Пострадавшие в ДТП на пр. Ленина пешеходы были пьяны

Фото: vk.com/overhear.tula.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что, по предварительным данным, пострадавшие в ДТП на проспекте Ленина два пешехода находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, примерно в 13.20 напротив дома №121 автомобиль Honda Civic сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Оба пострадавших — 25-летний и 27-летний мужчины — госпитализированы. По предварительной информации, один из них получил ушибы и ссадины, а другой находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. Все обстоятельства происшествия выясняются.