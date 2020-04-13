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Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 13 апреля

Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 13 апреля

На сегодняшний день covid-19 зафиксирован у 85 жителей региона.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден covid-19. На данный момент коронавирус обнаружен в 17 городах и районах региона.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 85 случаев COVID-19. Статистика такова:

  • Алексин — 4,
  • Донской — 4,
  • Ефремовский район — 3 (2 — в Ефремове, 1 — в с. Сретенка),
  • Заокский район — 4 (все — в пос. Рождествено),
  • Кимовск — 1,
  • Куркинский район — 2 (д. Ивановка и п. Куркино),
  • Новомосковск — 1,
  • Богородицкий район — 4 (3 — в пос. Товарковский, 1 — в Богородицке),
  • Теплое — 4,
  • Суворов — 5,
  • Узловая — 1,
  • Тула — 43,
  • Ясногорск — 1,
  • Щекинский район — 4 (1 — в п. Огаревка, 1 — п. Октябрьский, 2 — в Щекино),
  • Киреевск — 1,
  • Венев — 2,
  • Белев — 1.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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