Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 13 апреля
На сегодняшний день covid-19 зафиксирован у 85 жителей региона.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден covid-19. На данный момент коронавирус обнаружен в 17 городах и районах региона.
Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 85 случаев COVID-19. Статистика такова:
- Алексин — 4,
- Донской — 4,
- Ефремовский район — 3 (2 — в Ефремове, 1 — в с. Сретенка),
- Заокский район — 4 (все — в пос. Рождествено),
- Кимовск — 1,
- Куркинский район — 2 (д. Ивановка и п. Куркино),
- Новомосковск — 1,
- Богородицкий район — 4 (3 — в пос. Товарковский, 1 — в Богородицке),
- Теплое — 4,
- Суворов — 5,
- Узловая — 1,
- Тула — 43,
- Ясногорск — 1,
- Щекинский район — 4 (1 — в п. Огаревка, 1 — п. Октябрьский, 2 — в Щекино),
- Киреевск — 1,
- Венев — 2,
- Белев — 1.
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