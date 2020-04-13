Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 13 апреля

На сегодняшний день covid-19 зафиксирован у 85 жителей региона.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден covid-19. На данный момент коронавирус обнаружен в 17 городах и районах региона.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 85 случаев COVID-19. Статистика такова: