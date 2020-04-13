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В Тульской области 11 новых случаев коронавируса

В Тульской области 11 новых случаев коронавируса

Число заболевших в нашем регионе достигло 85.

В Тульской области подтверждены 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Это жители Тулы, Щекино, Белева, Венева, Ефремова и Тепло-Огаревского района. Восемь человек заразились после поездки в другой регион, еще двое взрослых и один ребенок контактировали с инфицированными жителями Тулы.

Жители региона с легкой формой заболевания проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

Заболевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 85 человек, 13 из них благополучно выздоровели.

 

За последние сутки в России зарегистрировано 2558 случаев коронавирусной инфекции в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов, полностью выздоровели 179 человек.

 
 
Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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