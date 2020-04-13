В Тульской области 11 новых случаев коронавируса
Число заболевших в нашем регионе достигло 85.
В Тульской области подтверждены 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Это жители Тулы, Щекино, Белева, Венева, Ефремова и Тепло-Огаревского района. Восемь человек заразились после поездки в другой регион, еще двое взрослых и один ребенок контактировали с инфицированными жителями Тулы.
Жители региона с легкой формой заболевания проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.
Заболевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
Всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 85 человек, 13 из них благополучно выздоровели.
За последние сутки в России зарегистрировано 2558 случаев коронавирусной инфекции в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов, полностью выздоровели 179 человек.