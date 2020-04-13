В Тульской области 11 новых случаев коронавируса

В Тульской области подтверждены 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Это жители Тулы, Щекино, Белева, Венева, Ефремова и Тепло-Огаревского района. Восемь человек заразились после поездки в другой регион, еще двое взрослых и один ребенок контактировали с инфицированными жителями Тулы.

Жители региона с легкой формой заболевания проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

Заболевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 85 человек, 13 из них благополучно выздоровели.