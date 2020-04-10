Глава тульского Роспотребнадзора о прогнозе распространения коронавируса: «Вечных эпидемий не бывает»

Главный санитарный врач подчеркнул, что окончание эпидемии зависит от самих жителей. Он отметил, что не все соблюдают режим изоляции.

Сегодня в пресс-центре правительства региона в дистанционном режиме состоялся брифинг по эпидобстановке. В ходе него руководителю регионального управления Роспотребнадзора Александру Ломовцеву был задан вопрос о прогнозе распространения эпидемии коронавируса в Тульской области.

– Очень многое зависит от нас самих. Да, часть предприятий приступили к работе. Но те, кто не вышел на работу, почему они не соблюдают режим самоизоляции? Это нужно, без этого нельзя обойтись. К оказанию медицинской помощи регион готов, но когда именно закончится эпидемия, спрогнозировать сложно. Могу сказать одно: вечных эпидемий не бывает, – ответил главный санитарный врач региона.