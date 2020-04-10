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Верующих туляков призвали не приходить в храмы в Вербное воскресенье

Верующих туляков призвали не приходить в храмы в Вербное воскресенье

Необходимо соблюдать режим самоизоляции, особенно пожилым людям.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий обратился к верующим жителям региона. Он призвал воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье, 12 апреля.

 – Призываю вас быть по-христиански очень ответственными, чтобы, не дай Бог, вольно или невольно, но кого-либо в этой серьезной эпидемической ситуации не подвергнуть воздействию страшного и разрушительного коронавируса, призываю соблюдать особый режим самоизоляции, — сказал митрополит.

Он отметил, что православные могут помолиться дома:

– Чтобы не чувствовать себя совершенно оторванными от церковного общения, есть современные средства, которые нам предоставляются, в частности, через телевидение на телеканалах «Спас» и «Союз», что дает нам возможность непосредственно воспринимать и сопереживать все богослужения, которые будет возглавлять Святейший Патриарх.

Митрополит Алексий обратился к тулякам:

– Если кто-то из вас будет чувствовать какое-то недомогание, не надо заставлять себя, превозмогая его, идти в храм. Когда приходите в храм, обязательно приносите с собой маски, надевайте их и стойте в них за богослужением, соблюдайте санитарные нормы, которые сегодня требуются. Держите расстояние друг от друга в полтора метра.

Также митрополит отметил, что духовенству поручено исполнять богослужения с соблюдением всех санитарных требований:

– Особенно в Великую Субботу, в канун Пасхи, когда все будут приходить освящать куличи и пасхи, настоятель обязан на прилегающей к храму территории, где будут стоять специальные столы, обеспечить разметку, которая помогала бы людям, в соответствии с исполнением этих норм, быстро и не задерживаясь, не собирая людей в большом количестве, осуществлять освящение пасхальных яств.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:02 +2
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