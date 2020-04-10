Смертельная перестрелка в Белевском районе: репортаж с места событий

Причиной конфликта стало нарушение законодательства в сфере охоты и рыболовства, а в доме преступника было найдено большое количество взрывчатки.

Стали известны подробности трагедии, произошедшей утром 10 апреля в Белёвском районе. Напомним, в ходе перестрелки там был убит местный егерь, а преступник, пытаясь скрыться от полиции, покончил с собой.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, по неофициальной информации, после окончания сезона охоты, который завершился 5 апреля, представители региональной общественной организации охотников и рыболовов вместе с егерями вышли на патрулирование территории.

В лесу около деревни Николо-Гастунь они заметили подозрительного мужчину с оружием. Его остановили для проверки, но тот попытался скрыться. Нарушителя обнаружил местный егерь – он попытался задержать его, но тот открыл огонь. Мужчина получил смертельное ранение в голову. Его напарник, подоспевший на звук выстрела, также подвергся обстрелу и был ранен.

Предполагается, что преступник пытался бегом добраться до своего дома, расположенного в 3-4 километрах от места перестрелки, в деревне Кондратово. Когда он это сделал, в населенный пункт подоспели сотрудники полиции и ГИБДД.

Завязалась перестрелка, в ходе которой злоумышленник бросил в полицейских самодельное взрывное устройство и получил ранение в ногу. Он выбрался из дома и хотел сбежать в расположенный неподалёку лес, но, видимо, понял, что не сможет скрыться, и свёл счёты с жизнью.

По словам местных жителей, дом принадлежит жителю столичного региона. Несколько лет назад соседи жаловались на владельца в полицию – мужчина ходил по деревне в портупее, с кобурой на бедре и двумя доберманами. Прибывшие полицейские не обнаружили у мужчины оружия и запрещенных предметов и ограничились разъяснительной беседой.

Преступник же, по словам местных жителей, жил в доме около 4 лет, был вежлив, всегда здоровался с соседями, но при этом «было в нём что-то настораживающее». Особенно вызывало подозрения, что на протяжении долгого времени к нему постоянно приезжали неизвестные лица:

«Сколько у обычного человека может быть знакомых, которых он приглашает в гости? Ну, 10, 20 человек. А у него бывали десятки людей. Зачем они приезжали и чем занимались – непонятно», – поделилась местная жительница.

В ходе работы на месте происшествия полицейские нашли в доме большое количество самодельных взрывных устройств, взрывчатки и, по предварительной информации, не менее одной единицы автоматического оружия.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

По информации с места событий, после осмотра места происшествия было принято решение уничтожить найденные предметы путём подрыва с участием сапёров. Это заняло несколько часов.

Также в ходе обыска был обнаружен паспорт гражданина одной из стран ближнего зарубежья, но на данный момент неизвестно, кому он принадлежит. Личность преступника пока тоже не установлена.