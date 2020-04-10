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В выходные дни в Туле пройдёт рейд «Нетрезвый водитель»

В выходные дни в Туле пройдёт рейд «Нетрезвый водитель»

Сотрудники Госавтоинспекции просят туляков сообщать обо всех фактах пьяной езды.

В субботу и воскресенье сотрудники ОГИБДД УМВД России по Туле будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Инспекторы будут проверять все проезжающие транспортные средства на заранее выбранных участках дорог.  Если от водителя будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость и употребление наркотических веществ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за пьяное вождение водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве нарушителя ждёт уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч либо лишение свободы сроком до двух лет.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения – проявите свою гражданскую позицию, сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.

  • ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02,
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38, номер для сообщений в WhatsApp, Viber: +7(999)374-36-13.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:52 +1
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