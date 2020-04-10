Еще два жителя Тульской области вылечились от коронавируса
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди тех, кто победил заболевание, двое мужчин. Это жители Тулы и Богородицка, которых выписали из больниц областного центра и Новомосковска.
Как сообщает региональный оперативный штаб, пациенты заразились после контакта с инфицированными.
Они прошли курс лечения и 9 апреля после получения контрольного отрицательного результата направлены домой.
На сегодняшний день в Тульской области 71 подтвержденный случай коронавируса. Девять человек выздоровели. Ранее в интервью Myslo тулячка рассказала, как победила болезнь.
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