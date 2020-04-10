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Еще два жителя Тульской области вылечились от коронавируса

Еще два жителя Тульской области вылечились от коронавируса

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди тех, кто победил заболевание, двое мужчин. Это жители Тулы и Богородицка, которых выписали из больниц областного центра и Новомосковска.

Как сообщает региональный оперативный штаб, пациенты заразились после контакта с инфицированными.

Они прошли курс лечения и 9 апреля после получения контрольного отрицательного результата направлены домой.

 

На сегодняшний день в Тульской области 71 подтвержденный случай коронавируса. Девять человек выздоровели. Ранее в интервью Myslo тулячка рассказала, как победила болезнь.

Сюжет: Коронавирус
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