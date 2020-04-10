В Туле прием заявлений на путевки в загородные оздоровительные лагеря перенесли на май

Это связано с введением в регионе режима повышенной готовности по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Дата начала приема заявлений на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей школьного возраста переносится с 20 апреля на 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

13 мая с 9.00 родители (законные представители) детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории МО город Тула, могут подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуги 71» на приобретение путевок в оздоровительные лагеря «Орленок» и имени Саши Чекалина.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 52-98-04, 77-00-95.

Алгоритм действий при подаче заявления на приобретение путевки в лагерь размещен на официальном сайте МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».