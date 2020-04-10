Количество подтвержденных случаев коронавируса в Тульской области увеличилось до 71

За сутки в регионе прибавилось пять заболевших.

Региональный оперативный штаб сообщил о регистрации пяти новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Тульской области. Это жители Тулы, Донского, Киреевска, Алексина и Щекинского района.

Две женщины и трое мужчин заразились после поездок в другие регионы России и за рубеж.

Сообщается, что все пятеро были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 71 человека. 9 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.

Всего же за последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек.

Общее число заболевших в России увеличилось до 11917 человек в 82 регионах. Выздоровели 795 человек.