Количество подтвержденных случаев коронавируса в Тульской области увеличилось до 71
За сутки в регионе прибавилось пять заболевших.
Региональный оперативный штаб сообщил о регистрации пяти новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Тульской области. Это жители Тулы, Донского, Киреевска, Алексина и Щекинского района.
Две женщины и трое мужчин заразились после поездок в другие регионы России и за рубеж.
Сообщается, что все пятеро были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное.
Напомним, всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтверждено у 71 человека. 9 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.
Всего же за последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек.
Общее число заболевших в России увеличилось до 11917 человек в 82 регионах. Выздоровели 795 человек.
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