В Туле продезинфицировано 293 остановки
Работы проводятся для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
В Туле продолжается дезинфекция остановок общественного транспорта.
Обработку дезинфицирующим средством остановочных павильонов и посадочных площадок проводят специализированные бригады с использованием автоматических распылителей. Работы ведут сотрудники поисково-спасательной службы Управления противопожарной службы и МКП «Тулгорэлектротранс».
Специальным раствором обработано уже 293 остановочных павильона, сообщает сегодня пресс-служба администрации города.
До 10 апреля планируется продезинфицировать все остановки Тулы.
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