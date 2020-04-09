новости
новости
Регистрация
В Туле продезинфицировано 293 остановки

В Туле продезинфицировано 293 остановки

Работы проводятся для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

В Туле продолжается дезинфекция остановок общественного транспорта.

Обработку дезинфицирующим средством остановочных павильонов и посадочных площадок проводят специализированные бригады с использованием автоматических распылителей. Работы ведут сотрудники поисково-спасательной службы Управления противопожарной службы и МКП «Тулгорэлектротранс».

Специальным раствором обработано уже 293 остановочных павильона, сообщает сегодня пресс-служба администрации города.

До 10 апреля планируется продезинфицировать все остановки Тулы.

 
Галерея
В Туле продезинфицировано 293 остановки, Фото: 1
В Туле продезинфицировано 293 остановки, Фото: 2
В Туле продезинфицировано 293 остановки, Фото: 3
В Туле продезинфицировано 293 остановки, Фото: 4
В Туле продезинфицировано 293 остановки, Фото: 5
В Туле продезинфицировано 293 остановки, Фото: 6
показать все фотографии
Сюжет: Коронавирус
Центробанк рекомендовал страховщикам оформлять ОСАГО без карт техосмотра
Жизнь Тулы и области
Центробанк рекомендовал страховщикам оформлять ОСАГО без карт техосмотра
сегодня, в 18:01, 15 1245 2
Митрополит Алексий призвал туляков воздержаться от посещения Пасхальной службы из-за коронавируса
Жизнь Тулы и области
Митрополит Алексий призвал туляков воздержаться от посещения Пасхальной службы из-за коронавируса
сегодня, в 17:22, 87 1936 6
Инфографика Myslo: скорость распространения коронавируса в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Инфографика Myslo: скорость распространения коронавируса в Тульской области
сегодня, в 16:53, 82 6052 2
Тульские полицейские, медики и спасатели присоединились к флешмобу «Оставайтесь дома»
Жизнь Тулы и области
Тульские полицейские, медики и спасатели присоединились к флешмобу «Оставайтесь дома»
сегодня, в 15:41, 47 1503 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:14 +2
Другие статьи по темам
Событие
дезинфекциядезинфекция остановоккоронавирус
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле сотрудники ГИБДД задержали странного и подозрительного водителя
В Туле сотрудники ГИБДД задержали странного и подозрительного водителя
В Тульской области разработают третий пакет мер поддержки граждан и бизнеса
В Тульской области разработают третий пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.