В Туле сотрудники ГИБДД задержали странного и подозрительного водителя

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

При досмотре в машине нашли свертки с веществом белого и зеленого цвета.

В ночь на 8 апреля на Епифанском шоссе в Туле экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль Skoda Yeti. 25-летний водитель вел себя подозрительно и странно. Стражи порядка предположили, что мужчина может находиться в состоянии наркотического опьянения либо хранить в машине запрещенные вещества, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу ОП «Криволученский».

«При досмотре машины в присутствии понятых в салоне Skoda обнаружили и изъяли свертки с веществом белого и зеленого цвета, похожие на наркотики. Ранее судимого за преступления в сфере незаконного наркооборота мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства»

Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области исследование подтвердило — водитель хранил при себе марихуану и «соль». Сейчас проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все детали происшествия.