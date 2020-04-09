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В Туле сотрудники ГИБДД задержали странного и подозрительного водителя
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В Туле сотрудники ГИБДД задержали странного и подозрительного водителя

При досмотре в машине нашли свертки с веществом белого и зеленого цвета.

В ночь на 8 апреля на Епифанском шоссе в Туле экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль Skoda Yeti. 25-летний водитель вел себя подозрительно и странно. Стражи порядка предположили, что мужчина может находиться в состоянии наркотического опьянения либо хранить в машине запрещенные вещества, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу ОП «Криволученский».
 
«При досмотре машины в присутствии понятых в салоне Skoda обнаружили и изъяли свертки с веществом белого и зеленого цвета, похожие на наркотики. Ранее судимого за преступления в сфере незаконного наркооборота мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства»
 
Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области исследование подтвердило — водитель хранил при себе марихуану и «соль». Сейчас проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все детали происшествия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:33 +7
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