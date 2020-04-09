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В Тульской области разработают третий пакет мер поддержки граждан и бизнеса

В Тульской области разработают третий пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Алексей Дюмин поставил задачи правительству региона по итогам обращения Владимира Путина

8 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание с членами регионального правительства по итогам обращения Президента РФ Владимира Путина.

– В Тульской области на передовой борются с инфекцией более 550 медработников. В региональном бюджете уже предусмотрено 8 млн рублей на стимулирующие выплаты за март для врачей и работников стационаров, лабораторий, скорой помощи, а также персонала поликлиник, – сказал Алексей Дюмин.

На поддержку медиков, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и рискуют своим здоровьем, в регион уже поступили федеральные средства, о которых говорил Президент (57 млн рублей). В апреле доплаты будут продолжены, в том числе за счет федеральных средств.

С 8 апреля возобновили работу системообразующие предприятия, а также организации жизненно важных отраслей Тульской области.

– Субъектам дано право самостоятельно принимать решения по введению ограничений. И мы понимаем, что готовых решений здесь нет и быть не может. Каждый регион должен действовать максимально аккуратно. Заботясь о здоровье граждан, крайне важно поддержать экономику, постепенно запуская предприятия. При этом не забывать о мерах безопасности и санитарных требованиях, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил, что на сегодня 108 системообразующих предприятий, а также более 600 предприятий жизненно важных отраслей выполнили необходимые для возобновления работы санитарные требования. Это предприятия энергетики, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, водоочистки, нефтепродуктообеспечения (включая АЗС), строительной отрасли, капремонта, аварийно-восстановительные бригады.

По словам первого зама губернатора Вячеслава Федорищева, министерство промышленности и науки региона разработало и довело до предприятий порядок действий для продолжения работы.

В общей сложности планируется выход на работу порядка 43 тысяч сотрудников, это около 50% списочной численности.

Значительная часть персонала продолжит работать дистанционно. Предприятиям региона предписано еженедельно предоставлять информацию о численности сотрудников, вызванных на работу и работающих удаленно, а также о наличии запасов и потребностей в средствах индивидуальной защиты и антисептиков. Минпром совместно с Фондом развития промышленности Тульской области оказывает содействие по их поставке на предприятия региона.

Алексей Дюмин напомнил руководителям предприятий о соблюдении требований к организованной доставке сотрудников на работу.

– Наиболее уязвимы в сложившейся ситуации малые и средние предприятия. Президент поручил федеральному правительству в течение пяти дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса. Нам необходимо направить свои предложения, чтобы они нашли отражение в этом документе, –подчеркнул Алексей Дюмин.

Зампреду правительства Оксане Осташко поручено организовать питание медиков, которые круглосуточно ведут борьбу с коронавирусом, силами тульских предприятий общепита за счет внебюджетных средств.

Министерству молодежной политики поручено поощрить наиболее активных волонтеров, которые помогают снабжать бесплатными продуктовыми наборами ветеранов, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Кстати, по словам зампреда правительства Тульской области Ольги Гремяковой, в Комплексный центр социального обслуживания поступило более 1,5 тыс. обращений от граждан, нуждающихся в товарах первой необходимости. В том числе – 208 заявок на получение бесплатного продуктового набора. Все они отрабатываются соцработниками и волонтерами.

– Президент сказал о сплоченности нашего общества, которая проявилась в этот непростой период, – подчеркнул Алексей Дюмин. – Благодарю всех, кто проявляет неравнодушие и стремится помочь. Особо хочу отметить активную помощь и централизованный сбор благотворительной помощи от крупного российского и тульского бизнеса. Это позволяет нам поддерживать особо нуждающихся граждан, а также обеспечивать наши больницы необходимыми средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

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