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Президент РФ: Врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получат доплату в 80 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

Президент РФ: Врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получат доплату в 80 тысяч рублей

Размер доплаты для среднего медицинского персонала составит 50 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин во время селекторного совещания с главами регионов рассказал о дополнительных выплатах, которые получат медики.

– Считаю необходимым реализовать еще одну меру. А именно: на три месяца, начиная с апреля, установить специальную дополнительную меру специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем, — заявил глава государства.

Так, врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получат доплату 80 тысяч рублей в месяц. Размер доплаты для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер составит 50 тысяч рублей, для младшего — 25 тысяч рублей.

Также доплаты получат сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с коронавирусом, врачи — по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

Владимир Путин предложил установить для указанных специалистов повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России.

Напомним, также для медиков предусмотрены специальные выплаты из регионального бюджета. Подробнее читайте здесь.

 

Сюжет: Коронавирус
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