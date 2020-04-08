Стилист Александр Рогов преобразит тулячку в шоу на СТС

Фото предоставлено телеканалом СТС.

12 апреля на канале СТС выйдет новый выпуск шоу «Рогов в городе», в котором наш земляк стилист Александр Рогов всего за сутки найдет яркий образ для девушки из Тулы.

45-летняя Наталья Желнакова весит всего 42 кг при росте 160 сантиметров. По этой причине у нее часто возникают проблемы с шопингом: одежда ее размера рассчитана на молодых, но в 45 так одеваться неуместно. Сейчас героиня переживает личную драму — рассталась с мужем после 12 лет брака.

Александр Рогов поможет Наталье справиться с обидой, найти себя и выбрать образы, в которых она будет выглядеть достойно для своего возраста, при этом сексуально и женственно.

Как снимали этот выпуск в Туле, можно прочитать в нашей статье здесь.

Кроме Тулы в новом сезоне известный стилист и телеведущий побывает в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, Красноярске, Калининграде, Коломне, Омске, Тюмени, Суздале и других городах.