Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми и тех, кто потерял работу из-за пандемии

Президент в своем обращении к губернаторам и полпредам анонсировал новые меры поддержки населения.

8 апреля Президент России на совещании с главами регионов обратился с речью к россиянам и главам субъектов федерации. Часть его выступления была посвящена дополнительной поддержке населения. Начались дополнительные выплаты семьям, имеющим право на маткапитал. Их выплатят в апреле, мае и июне. В апреле начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.

Ранее было решено, что эти выплаты коснутся лишь семей с низким доходом. Право на получение выплаты планировалось подтверждать справкой о доходах за прошлый год. Но, по словам Владимира Путина, жизнь внесла коррективы. Сейчас при получении социальных выплат не будут учитывать предыдущий уровень дохода, только нынешний.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице автоматически «по верхней планке», которую уже пересмотрели в сторону увеличения — в размере МРОТ. Это 12 тысяч 130 рублей. «Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», — сказал Президент.

Семьям с детьми, где родители временно безработные, помимо пособия по безработице и положенных выплат, в ближайшие три месяца будут дополнительно выплачивать ещё по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Глава государства поручил еще раз вернуться к вопросу кредитных каникул для граждан.

Поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, во время режима самоизоляции.

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