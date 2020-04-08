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Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми и тех, кто потерял работу из-за пандемии

Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми и тех, кто потерял работу из-за пандемии

Президент в своем обращении к губернаторам и полпредам анонсировал новые меры поддержки населения.

8 апреля Президент России на совещании с главами регионов обратился с речью к россиянам и главам субъектов федерации. Часть его выступления была посвящена дополнительной поддержке населения.
  • Начались дополнительные выплаты семьям, имеющим право на маткапитал. Их выплатят в апреле, мае и июне. В апреле начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. 
  • Ранее было решено, что эти выплаты коснутся лишь семей с низким доходом. Право на получение выплаты планировалось подтверждать справкой о доходах за прошлый год. Но, по словам Владимира Путина, жизнь внесла коррективы. Сейчас при получении социальных выплат не будут учитывать предыдущий уровень дохода, только нынешний.
  • Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице автоматически «по верхней планке», которую уже пересмотрели в сторону увеличения — в размере МРОТ. Это 12 тысяч 130 рублей. «Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», — сказал Президент.
  • Семьям с детьми, где родители временно безработные, помимо пособия по безработице и положенных выплат, в ближайшие три месяца будут дополнительно выплачивать ещё по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
  • Глава государства поручил еще раз вернуться к вопросу кредитных  каникул для граждан. 
  • Поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, во время режима самоизоляции.
 
 
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вчера, в 16:05 −21
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