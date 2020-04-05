Опубликован перечень системообразующих предприятий Тульской области

Всего их 171 единица.

5 апреля на совещании Штаба по координации деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики Тульской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на основании отраслевого анализа по предложениям профильных министерств, опубликован перечень системообразующих предприятий.

К ним отнесены предприятия:

- оборонно-промышленного комплекса;

- гражданского машиностроения;

- химической, металлургической, легкой и стекольной промышленности;

- целлюлозно-бумажного производства;

- промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций;

- топливно-энергетического, агропромышленного и жилищно-коммунального комплексов;

- транспорта и дорожного хозяйства;

- в сфере природных ресурсов и экологии;

- розничной торговли;

- строительства;

- таможенного оформления.

«В перечень вошла 171 организация региона. Он сформирован по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина», – сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.