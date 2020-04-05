новости
новости
Регистрация
Уточнен список категорий туляков старше 65 лет для самоизоляции

Уточнен список категорий туляков старше 65 лет для самоизоляции

Указом губернатора Тульской области Алексея Дюмина уточнены категории граждан старше 65 лет, к которым не применяется режим самоизоляции.

В новой редакции документа отмечается, что режим самоизоляции не применяется:

- к руководителям предприятий (организаций),

- к руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления Тульской области,

- к работникам медицинских организаций независимо от форм собственности.

Напомним, ранее режим самоизоляции не распространялся также на работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, работников учреждений социальной защиты, социального обслуживания, центров занятости населения, АО «Почта России».

 

Сюжет: Коронавирус
Какие организации смогут работать с 8 апреля в Тульской области: актуальный перечень
Жизнь Тулы и области
Какие организации смогут работать с 8 апреля в Тульской области: актуальный перечень
вчера, в 22:57, 123 7271 1
Опубликован перечень системообразующих предприятий Тульской области
Жизнь Тулы и области
Опубликован перечень системообразующих предприятий Тульской области
вчера, в 22:14, 82 3208 -2
Роспотребнадзор опубликовал правила работы тульских предприятий в условиях пандемии COVID-19
Жизнь Тулы и области
Роспотребнадзор опубликовал правила работы тульских предприятий в условиях пандемии COVID-19
вчера, в 21:44, 148 10207 3
Представитель ВОЗ назвала первый и самый явный симптом коронавируса
Мир
Представитель ВОЗ назвала первый и самый явный симптом коронавируса
вчера, в 21:24, 116 4926 5
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
вчера, в 22:30 −1
Другие статьи по темам
Событие
коронавирус
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие организации смогут работать с 8 апреля в Тульской области: актуальный перечень
Какие организации смогут работать с 8 апреля в Тульской области: актуальный перечень
Опубликован перечень системообразующих предприятий Тульской области
Опубликован перечень системообразующих предприятий Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.