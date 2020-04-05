Уточнен список категорий туляков старше 65 лет для самоизоляции
Указом губернатора Тульской области Алексея Дюмина уточнены категории граждан старше 65 лет, к которым не применяется режим самоизоляции.
В новой редакции документа отмечается, что режим самоизоляции не применяется:
- к руководителям предприятий (организаций),
- к руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления Тульской области,
- к работникам медицинских организаций независимо от форм собственности.
Напомним, ранее режим самоизоляции не распространялся также на работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, работников учреждений социальной защиты, социального обслуживания, центров занятости населения, АО «Почта России».
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