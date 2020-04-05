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Роспотребнадзор опубликовал правила работы тульских предприятий в условиях пандемии COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал правила работы тульских предприятий в условиях пандемии COVID-19

Работников должны отвозить и привозить преимущественно на корпоративном транспорте, также они могут приезжать на личном.

В воскресенье, 5 апреля, главный государственный санитарный врач по Тульской области Александр Ломовцев подписал постановление об условиях организации работы предприятий в период пандемии. Порядок прохода сотрудников, организация питания, медицинские осмотры и дезинфекция помещений должны снизить риски распространения инфекции.
 
Руководителям предприятий и организаций рекомендовано реализовать следующий комплекс мероприятий по профилактике:
 
Общие мероприятия
  • Число работников должно быть сокращено до минимума исходя из необходимости функционирования производства.
  • Число работников, проходящих через проходные перед началом смены, должно быть минимизировано с целью ограничения возможных контактов, для чего потоки работников должны быть разнесены во времени не менее, чем на два часа и увеличено количество пунктов прохода.
  • Между работниками должна быть обеспечена социальная дистанция не менее 1 метра. Решением руководителя предприятия организация рабочих смен должна исключать пересечение работников из разных смен.
  • Допуск к работе работников очередной смены осуществляется после дезинфекции оборудования и помещения.
  • На проходных должна обеспечиваться термометрия с целью выявления потенциальных больных острыми респираторными заболеваниями. При необходимости нормативно-правовым актом руководителя предприятия для работников должен быть запрещен проход работников с плохим самочувствием, а при условии недопустимости сокрытия фактов любых признаков острого респираторного заболевания (повышение, температуры, кашель, отдышка, насморк, першение и боль в горле), а также фактов контакта с больными острыми респираторными заболеваниями.
  • Доставка работников из дома на предприятие и обратно должна осуществляться преимущественно автотранспортом предприятия или на личном транспорте работников, с целью максимального исключения использования городского и междугороднего общественного транспорта.
  • Должно быть запрещено перемещение работников между участками, цехами и корпусами предприятия, если только данные действия не обусловлены технологическими процессами.
  • Все работники предприятия должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски) из расчета не менее 2 штук в смену. Нахождение на рабочих местах без средств индивидуальной защиты не допускается.
 
Медицинские мероприятия

 

  • На предприятии должны присутствовать медработники или специально проинструктированные ими лица, задачей которых является выявление, временная изоляция и персональный учет сотрудников с признаками ухудшения здоровья и острых респираторных заболеваний.
  • Медицинские работники или специально проинструктированные ими ' лица обязаны проводить в течение смены выборочный осмотр с целью
  • выявления фактов сокрытия симптомов острых респираторных заболеваний.
  • Для временной изоляции сотрудников с такими признаками должно быть выделено изолированное помещение с последующей организацией оказания медицинской помощи (доставка домой, вызов врача на дом), а также определения круга лиц, контактировавших с ними во время рабочего процесса.
 
Дезинфекционные мероприятия
 
  • Обработка полов, оборудования, поверхностей с кратностью один раз в два часа в течении смены моющими средствами с применением хлорсодержащих дезинфекционных средств (гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и средств на основе дихлорантина — 0,05% по активному хлору). Для дезинфекции поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70% концентрации. Особое внимание необходимо уделить дезинфекции поверхностей, с которыми контактирует большое количество людей (например, ручки дверей, поверхности столов, краны и т. п.).
  • Ограниченные по объему помещения, в которых может находиться значительное количество работников должны быть оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (Дезар или аналоги) или использоваться спреи и аэрозоли с заявленным дезинфицирующим действием.
  • Для обработки рук могут использоваться кожные антисептики на основе этилового спирта (70% по массе), спирта изопропилового (60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмерно­косметическая продукция с заявленным дезинфицирующим эффектом.
  • Дезинфекция мест общего пользования проводится не реже 1 раза в 2 часа с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств.
 
Организация питания
 
  • Во избежание скопления большого количества работников в столовых должен быть увеличен период их работы и установлен график их посещения. Преимущественно должна использоваться одноразовая столовая посуда, сбор использованной одноразовой посуды производится в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня. Использование столовой посуды многократного применения допускается при использовании специализированных моечных машин, с применением режима обработки, обеспечивающего дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 60 градусов в течение 90 минут.
  • По окончанию рабочей смены столовой или не реже, чем через 6 часов проводится проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств
  • Вариантом организации работы является приготовление пищи для работников на вынос в индивидуальных одноразовых боксах или использование одноразовой посуды. Возможна организация питания работников с помощью выдаваемых предприятием сухих пайков. Место приема пищи должно быть предусмотрено в доступности от помещений, оборудованных раковиной для мытья рук. При необходимости по согласованию с работниками должна быть рассмотрена возможность денежной компенсации питания.
Сюжет: Коронавирус
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