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В Туле продолжают дезинфицировать общественный транспорт

В Туле продолжают дезинфицировать общественный транспорт

Обработка проводится как снаружи, так и внутри салона.

Напомним, Для противодействия распространению коронавирусной инфекции в Тульской области дезинфицируют здания, сооружения и общественный транспорт. К этой работе привлечены противоэпидемические службы региона и МЧС России.
 
К дезинфекции привлечены силы и средства Тульского спасательного центра МЧС России в составе мобильного комплекса специальной обработки (МКСО). Их специалисты обрабатывают автомобили на конечных точках, где заканчиваются многие пассажирские маршруты.
 
Обработка проводится как снаружи, так и внутри салона.
 

 

Сюжет: Коронавирус
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