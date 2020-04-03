В Туле продолжают дезинфицировать общественный транспорт
Обработка проводится как снаружи, так и внутри салона.
Напомним, Для противодействия распространению коронавирусной инфекции в Тульской области дезинфицируют здания, сооружения и общественный транспорт. К этой работе привлечены противоэпидемические службы региона и МЧС России.
К дезинфекции привлечены силы и средства Тульского спасательного центра МЧС России в составе мобильного комплекса специальной обработки (МКСО). Их специалисты обрабатывают автомобили на конечных точках, где заканчиваются многие пассажирские маршруты.
Обработка проводится как снаружи, так и внутри салона.
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