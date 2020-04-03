Во время самоизоляции в Тульской области увеличилось количество мусора

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В нерабочие дни большинство жителей Тульской области находятся на самоизоляции. Из-за этого увеличился объём производимого бытового мусора, и одновременно снизилось количество отходов на социально-бытовых, культурных и торговых объектах.

Губернатор Алексей Дюмин поручил министерству природных ресурсов и экологии Тульской области вместе с регоператорами обеспечить неукоснительное соблюдение графика вывоза мусора с контейнерных площадок. По словам главы министерства Юрия Панфилова, системных сбоев и переполнения мусорных баков не допущено, периодичность вывоза контролируется ежедневно.

Внесены изменения в графики сбора и перевозки отходов, скорректированы периодичность и время их вывоза от многоквартирных домов и частного сектора. Региональные операторы создали резерв необходимой техники. Увеличена периодичность санобработки машин, кузова и кабины регулярно обеззараживаются, а сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, им ежедневно измеряют температуру.