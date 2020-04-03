Льготные кредиты, снижение налогов и аренды: Озвучены новые меры поддержки бизнеса Тульской области

Разработанные меры должны помочь не только предпринимателям, но и их работникам и тем, кто арендует у них помещения в связи с распространением коронавируса.

Дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции обсуждались сегодня на совещании под председательством заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина. В нем приняли участие руководители предприятий и общественных организаций.

Григорий Лаврухин напомнил, что уже 17 марта Правительство РФ приняло перечень неотложных мер, направленных на устойчивое развитие экономики. Так называемый первый пакет уже начал действовать в регионе.

По поручению губернатора Алексея Дюмина с учетом обращений предпринимателей подготовлен второй пакет региональных мер поддержки, а также перечень наиболее пострадавших отраслей бизнеса. Планируется, что документ в ближайшее время будет утвержден председателем правительства региона.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов доложил, что уже с 1 апреля предпринимателям региона доступен льготный займ 100 тысяч рублей под ставку 1% годовых.

Также в новый перечень войдут такие меры, как:

- установление пониженных налоговых ставок при упрощенной системе налогообложения по схеме «доходы» - 3%, по схеме «доходы минус расходы» - 7%;

- снижение в 2 раза (с 2% до 1%) налога на имущество организаций и индивидуальных предпринимателей на 2020 год (для пострадавших сфер, а также торговых центров);

- обнуление арендных платежей на срок не менее 6 месяцев за пользование государственным и муниципальным имуществом с дальнейшей рассрочкой платежей;

- отсрочка по платежам за размещение нестационарных торговых объектов на 2020 год при снижении оборота более чем на 30%;

- увеличение отсрочки на выплату процентов с 3 до 6 месяцев получателям займов, выданных Тульским областным фоном поддержки малого предпринимательства;

- снижение в 2 раза ставки по Единому доходу на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2020 года и ряд других.

Подробная информация размещена на сайте: мойбизнестула.рф. Также работает горячая линия 8(800)600-777-1.

Григорий Лаврухин отметил, что во взаимодействии с предпринимателями сформирован перечень предложений по дополнительным мерам поддержки. Они будут направлены в правительство РФ. В их числе - увеличение сроков предоставления микрозаймов и отсрочка введения маркировок отдельных видов продукции.

Финансовая поддержка

Займ до 100 тыс рублей под 1% годовых на 1 год без залога и поручительств, с возможностью оплаты через год.

на 1 год без залога и поручительств, с возможностью оплаты через год. Займ до 500 тыс рублей по льготным ставкам от 3% до 6% годовых на срок до 3 лет. Без залога, с поручительством, с возможностью отсрочки по оплате основного долга и процентов.

годовых на срок до 3 лет. Без залога, с поручительством, с возможностью отсрочки по оплате основного долга и процентов. Займ до 5,0 млн рублей (в том числе на рефинансирование) по льготным ставкам от 3% до 6% годовых на срок до 3 лет. С залогом, с поручительством, с возможностью отсрочки по оплате основного долга и процентов.

Заявку на получение займа можно подать через личный кабинет на сайте Микрокредитной компании Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства (ТОФПМП) tofpmp.ru. Телефон 52-10-80.

Отсрочка на выплату процентов до 3 месяцев, основного долга до 6 месяцев (по заявлению).

основного долга (по заявлению). Индивидуальный пересмотр графиков платежей по ранее выданным ТОФПМП займам.

В обоих случаях необходимо обратиться с заявлением в ТОФПМП.

Поручительства перед финансовыми организациями при отсутствии достаточного собственного залогового обеспечения. Поручительство предоставляется до 50% от суммы обязательств, но не более 25 млн рублей. Комиссия за пользование поручительством составляет от 0,5 до 1% (снижена вдвое). Обращаться нужно в Тульский областной Гарантийный фонд. Телефон 52-20-71. Сайт tofpmp.ru.

Имущественная поддержка

Отсрочка по уплате арендных платежей за пользование федеральным имуществом . Предусматривается отсрочка уплаты в 2020 году, с оплатой равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон. Обращаться за предоставлением отсрочки необходимо к арендодателю, с которым заключен договор аренды недвижимого имущества.

. Предусматривается отсрочка уплаты в 2020 году, с оплатой равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон. Обращаться за предоставлением отсрочки необходимо к арендодателю, с которым заключен договор аренды недвижимого имущества. Предоставление отсрочки арендной платы в 2020 году по государственному имуществу Тульской области для субъектов малого и среднего предпринимательства и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон. Предоставление отсрочки имеет заявительный характер и предоставляется по государственному имуществу, включённому в перечень для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также арендной платы по договорам имущества (за исключением земельных участков), не включенного в перечень для СМСП. Обращаться за предоставлением отсрочки необходимо к арендодателю, с которым заключен договор аренды недвижимого имущества.

для субъектов малого и среднего предпринимательства и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон. Предоставление отсрочки имеет заявительный характер и предоставляется по государственному имуществу, включённому в перечень для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также арендной платы по договорам имущества (за исключением земельных участков), не включенного в перечень для СМСП. Обращаться за предоставлением отсрочки необходимо к арендодателю, с которым заключен договор аренды недвижимого имущества. Предоставление отсрочки арендной платы в 2020 году по муниципальному имуществу. В муниципальных образованиях Тульской области проводится работа по принятию соответствующих актов по отсрочке аренды по муниципальному имуществу. Соответствующие решения уже приняты в муниципальных образованиях город Алексин, город Донской, р.п. Новогуровский, р.п. Славный, Арсеньевский, Богородицкий, Дубенский, Заокский, Каменский, Кимовский, Одоевский, Плавский, Суворовский, Тепло-Огаревский, Чернский районы. В остальных муниципальных образованиях работа проводится и будет завершена в ближайшее время. Обращаться за предоставлением отсрочки необходимо к арендодателю, с которым заключен договор аренды недвижимого имущества.

Налоговые меры

Снижение ставок по УСН . Действие налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения, сокращенных вдвое (3% - доходы, 7% - доходы минус расходы) в отношении приоритетных сфер деятельности: розничная торговля обувью в специализированных магазинах, розничную торговлю лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (27 направлений). Мера поддержки продлена до 1 января 2024 года и носит заявительный характер, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту постановки на учет налогоплательщика. Можно получить консультацию по порядку применения ставок в центре «Мой бизнес» (Тел. 8(800)600-777-1).

. Действие налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения, сокращенных вдвое (3% - доходы, 7% - доходы минус расходы) в отношении приоритетных сфер деятельности: розничная торговля обувью в специализированных магазинах, розничную торговлю лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (27 направлений). Мера поддержки продлена до 1 января 2024 года и носит заявительный характер, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту постановки на учет налогоплательщика. Можно получить консультацию по порядку применения ставок в центре «Мой бизнес» (Тел. 8(800)600-777-1). снижение в 2 раза (с 2% до 1%) налога на имущество организаций и индивидуальных предпринимателей на 2020 год (для пострадавших сфер, а также торговых центров).

организаций и индивидуальных предпринимателей на 2020 год (для пострадавших сфер, а также торговых центров). На сайте ФНС России создан специальный раздел «Меры поддержки бизнеса из-за снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции», в котором размещается актуальная информация по поддержке хозяйствующих субъектов в рамках полномочий налогового органа.

Обращаем внимание, что для получения информации о порядке и сроках уплаты налогов, предоставления отчетности необходимо обращаться в налоговую инспекцию по месту постановки на учет налогоплательщика, а также по телефону горячей линии ФНС России 8-800-222-22-22.

Нефинансовая поддержка

Бесплатные консультации (юридические, бухгалтерские, налоговые и т.д.) по различным вопросам ведения бизнеса. Консультации предоставляются по обращению, в том числе по телефону.

По юридическим вопросам:

8(961) 266-82-02 – специалист Центра «Мой бизнес» Пугачёва Анжела;

По вопросам организации бухгалтерского учета:

8(961)261-2990 – специалист Центра «Мой бизнес» Сахарова Юлия.

«Горячая линия» по общим вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства:

8(800)600-777-1.

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства». Сайт: мойбизнестула.рф.

Бесплатные образовательные услуги по различным вопросам ведения бизнеса. Информация о проводимых образовательных мероприятиях размещается на сайте Цента «Мой бизнес».

Телефон для справок 8(800)600-777-1 или на сайте ЦПП.

Поддержка экспортно ориентированных предприятий.

Размещение на электронных торговых площадках, перевод сайта, бизнес-миссии, вставки и. т.д.

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