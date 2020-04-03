В Тульской области за двое суток нет подтвержденных случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

Всего же в России на данный момент зарегистрировано 4149 случаев covid-19.

В Тульской области за последние двое суток нет подтвержденных случаев коронавируса. Напомним, что в нашем регионе всего подхватили covid-19 17 человек, трое уже вылечились.

Как сообщается на сайте Роспотребназора, за последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции. По-прежнему, в лидерах — Москва (448 человек).

1. Москва 448

2. Московская область 34

3. Краснодарский край 17

4. Пензенская область 11

5. Ленинградская область 10

6. Ямало-Ненецкий АО 10

7. Санкт-Петербург 9

8. Ханты-Мансийский АО 8

9. Республика Татарстан 6

10. Республика Калмыкия 5

11. Тюменская область 5

12. Саратовская область 4

13. Липецкая область 3

14. Астраханская область 3

15. Кировская область 3

16. Еврейская АО 3

3 17. Брянская область 2

18. Ивановская область 2

19. Чеченская Республика 2

20. Челябинская область 2

21. Приморский край 2

22. Республика Крым 2

23. Курская область 1

24. Рязанская область 1

25. Тверская область 1

26. Архангельская область 1

27. Республика Ингушетия 1

28. Пермский край 1

29. Свердловская область 1

30. Республика Бурятия 1

31. Иркутская область 1

32. Хабаровский край 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 281 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 34 человека с covid-19.

10 важных вопросов о коронавирусной инфекции здесь. Карточки Myslo по covid-19 здесь.