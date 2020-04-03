В Тульской области за двое суток нет подтвержденных случаев коронавируса
Всего же в России на данный момент зарегистрировано 4149 случаев covid-19.
В Тульской области за последние двое суток нет подтвержденных случаев коронавируса. Напомним, что в нашем регионе всего подхватили covid-19 17 человек, трое уже вылечились.
Как сообщается на сайте Роспотребназора, за последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции. По-прежнему, в лидерах — Москва (448 человек).
- 1. Москва 448
- 2. Московская область 34
- 3. Краснодарский край 17
- 4. Пензенская область 11
- 5. Ленинградская область 10
- 6. Ямало-Ненецкий АО 10
- 7. Санкт-Петербург 9
- 8. Ханты-Мансийский АО 8
- 9. Республика Татарстан 6
- 10. Республика Калмыкия 5
- 11. Тюменская область 5
- 12. Саратовская область 4
- 13. Липецкая область 3
- 14. Астраханская область 3
- 15. Кировская область 3
-
16.
Еврейская АО3
- 17. Брянская область 2
- 18. Ивановская область 2
- 19. Чеченская Республика 2
- 20. Челябинская область 2
- 21. Приморский край 2
- 22. Республика Крым 2
- 23. Курская область 1
- 24. Рязанская область 1
- 25. Тверская область 1
- 26. Архангельская область 1
- 27. Республика Ингушетия 1
- 28. Пермский край 1
- 29. Свердловская область 1
- 30. Республика Бурятия 1
- 31. Иркутская область 1
- 32. Хабаровский край 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 281 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 34 человека с covid-19.
10 важных вопросов о коронавирусной инфекции здесь. Карточки Myslo по covid-19 здесь.