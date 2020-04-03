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В Тульской области за двое суток нет подтвержденных случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за двое суток нет подтвержденных случаев коронавируса

Всего же в России на данный момент зарегистрировано 4149 случаев covid-19.

В Тульской области за последние двое суток нет подтвержденных случаев коронавируса. Напомним, что в нашем регионе всего подхватили covid-19 17 человек, трое уже вылечились.

Как сообщается на сайте Роспотребназора, за последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции. По-прежнему, в лидерах — Москва (448 человек).

  • 1. Москва 448
  • 2. Московская область 34
  • 3. Краснодарский край 17
  • 4. Пензенская область 11
  • 5. Ленинградская область 10
  • 6. Ямало-Ненецкий АО 10
  • 7. Санкт-Петербург 9
  • 8. Ханты-Мансийский АО 8
  • 9. Республика Татарстан 6
  • 10. Республика Калмыкия 5
  • 11. Тюменская область 5
  • 12. Саратовская область 4
  • 13. Липецкая область 3
  • 14. Астраханская область 3
  • 15. Кировская область 3
  • 16. Еврейская АО 3
  • 17. Брянская область 2
  • 18. Ивановская область 2
  • 19. Чеченская Республика 2
  • 20. Челябинская область 2
  • 21. Приморский край 2
  • 22. Республика Крым 2
  • 23. Курская область 1
  • 24. Рязанская область 1
  • 25. Тверская область 1
  • 26. Архангельская область 1
  • 27. Республика Ингушетия 1
  • 28. Пермский край 1
  • 29. Свердловская область 1
  • 30. Республика Бурятия 1
  • 31. Иркутская область 1
  • 32. Хабаровский край 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 281 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 34 человека с covid-19.

 

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