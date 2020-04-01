10 важных вопросов о COVID-19: маски, тесты, безопасность и прививка БЦЖ

Собрали для вас ответы на самые часто задаваемые вопросы о коронавирусе.

Когда вокруг столько новостей, да все про коронавирус, немудрено запутаться и вообще перестать что-либо понимать.

1. Я приболел. А вдруг это коронавирус?

Симптомы COVID-19: повышение температуры (в 90% случаев и более); кашель (сухой или с небольшой мокротой – 80% случаев); одышка (в 55% случаях); тяжесть в груди (более чем в 20% случаев).

2. Кто и где может сдать тест на covid-19?

Анализы на коронавирус для туляков, прибывших из других стран и имеющих симптомы ОРВИ, направляются в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Тульской области. Тестированию подлежат и те, кто контактировал с пациентами с подозрением на коронавирус, пациенты с внебольничной пневмонией.

Пробы забирают медработники на дому или в больнице. Анализы туляков, приехавших из-за границы без симптомов, направляют в лабораторию областного кожвендиспансера и Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

3. Как передается коронавирус?

От человека к человеку: при кашле, чихании, разговоре, через рукопожатия и предметы обихода. С пылевыми частицами в воздухе. Если коснуться дверной ручки или загрязненных поверхностей, а потом дотронуться до глаз, носа или рта, можно заразиться.

4. Как не заразиться, выходя в магазин?

Самоизоляция – единственный действенный способ затормозить пандемию. Но выходить из дома все равно придется: в магазин, аптеку. Что делать?Часто и тщательно мойте руки с мылом или дезсредством на спиртовой основе. Не трогайте лицо руками.

Избегайте контакта с людьми. Держите дистанцию в 2 метра в магазинах. Если в магазине много людей, не заходите. Ограничьте объятия и рукопожатия. Дезинфицируйте гаджеты. Проветривайте помещения дома и на работе, делайте влажную уборку раз в день.

Носите с собой антисептик и салфетки, обрабатывайте руки почаще. Сократите прикосновения к поверхностям и предметам в общественных местах. Одноразовые перчатки также помогают обезопасить себя, если вы в них не касаетесь лица.

5. Нужно ли носить маски?

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Их функция – задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании и в которых могут быть вирусы.

Маски носить нужно и здоровым, и тем более больным, говорят врачи, например, Александр Чучалин, доктор медицинских наук, академик РАН и главный терапевт Минздрава.

Роспотребнадзор утверждает, что прежде всего маски предназначены для уже заболевших: так в воздух попадает меньше слюны кашляющего или чихающего человека. Маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Но маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики.

Здоровым маски показаны при посещении публичных мест, общественного транспорта. Но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

Роспотребнадзор отдельно оговаривает использование многоразовых масок и масок, сшитых самостоятельно из тканых материалов. Использовать маски повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску можно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать парогенератором или утюгом с функцией подачи пара. После обработки прогладить утюгом без пара, чтобы высушить.

Через 2-3 часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовую медицинскую маску из нетканого материала использовать повторно нельзя. Ее нужно завернуть в пакет и выбросить.

6. Сколько вирус живет на предметах?

Долго! Ученые уже опубликовали доклад, согласно которому вирус живет: на стальных поверхностях – до 72 часов, на бумаге (например, на купюрах) – 96-120 часов, пластике (банковские карты, к примеру) – до 120 часов, в воздухе – 3 часа, на дереве и стекле – до 96 часов.

Это говорит о том, что, пользуясь деньгами и картами в магазине, набирая пин-код на терминале, мы можем подцепить вирус. Играя на детской площадке, наши дети могут заразиться. Поручни в транспорте, тележки в супермаркетах, упаковка товара – на всем этом вирус живет, и живет долго.

7. Переносят ли вирус домашние животные?

По данным Всемирной организации здравоохранения, домашние животные не заражаются вирусом сами и не распространяют его.

8. Есть ли лекарство? А вакцина?

Специального лекарства от коронавируса пока нет. При лечении применяется поддерживающая терапия с учетом симп­томов и общего состояния. Схему лечения и препараты назначает врач.

В России разработали четыре препарата, которые потенциально можно применять для лечения заболевания COVID-19. Сейчас проводятся испытания и регистрация лекарств.

Вакцины от коронавируса также пока нет. Ее разработкой занимаются специалисты всего мира. По разным данным, на создание, испытание и регистрацию вакцины может уйти от полугода до года.

9. Правда, что вакцина БЦЖ помогает от коронавируса?

Такая гипотеза есть. Американские ученые сделали вывод: количество умерших от коронавируса в разных странах может быть связано с противотуберкулезной вакцинацией БЦЖ. В некоторых странах эту прививку делают всем без исключения в детском возрасте (например, в России), в других прививают только людей из группы риска, например, врачей. Исследования о влиянии БЦЖ на коронавирус сейчас проводят среди медработников в Австралии, Нидерландах, Германии и Греции.

Вообще ученые давно изучают связь прививки БЦЖ с защитой организма от других инфекций. Но то, что эта привычная советским и российским людям вакцина поможет от COVID-19, не доказано. Прежде всего, «статистику портит» Китай, где от туберкулеза прививают всех поголовно, однако смертей и тяжелых последствий коронавируса там не избежали. Но тем не менее будем следить за результатами исследований. Ну а вдруг?

10. Когда всё это кончится?

Непростой вопрос. Ученые говорят, что пандемия закончится, когда достаточное количество людей выработают иммунитет к COVID-19 – 60-80% населения пораженных вирусом стран. Или если удастся выработать вакцину. Специалисты выделяют 4 сценария окончания пандемии в мире.

1) 1-2 месяца – наименее вероятный сценарий, который реализуется, если коронавирус «внезапно окажется несерьезным патогеном». 2) 3-4 месяца – на выработку иммунитета у большинства людей. 3) 12 месяцев (передышка может наступить летом, когда вирус не особенно активен). 4) Больше года – если будет вакцина.