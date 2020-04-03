Задай вопрос капитану «Арсенала» Кириллу Комбарову

Футболист ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире в Instagram.

ПФК «Арсенал» проведет прямую трансляцию в Instagram с футболистом Кириллом Комбаровым. Эфир состоится 4 апреля в 16.00.

Задавайте свои вопросы капитану «Арсенала» в комментариях к этой новости. Самые интересные будут зачитаны в прямом эфире.

Также вопросы футболисту можно написать в группе оружейников ВКонтакте.