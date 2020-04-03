Задай вопрос капитану «Арсенала» Кириллу Комбарову
Футболист ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире в Instagram.
ПФК «Арсенал» проведет прямую трансляцию в Instagram с футболистом Кириллом Комбаровым. Эфир состоится 4 апреля в 16.00.
Задавайте свои вопросы капитану «Арсенала» в комментариях к этой новости. Самые интересные будут зачитаны в прямом эфире.
Также вопросы футболисту можно написать в группе оружейников ВКонтакте.
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