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Задай вопрос капитану «Арсенала» Кириллу Комбарову

Задай вопрос капитану «Арсенала» Кириллу Комбарову

Футболист ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире в Instagram.

ПФК «Арсенал» проведет прямую трансляцию в Instagram с футболистом Кириллом Комбаровым. Эфир состоится 4 апреля в 16.00.

Задавайте свои вопросы капитану «Арсенала» в комментариях к этой новости. Самые интересные будут зачитаны в прямом эфире.

Также вопросы футболисту можно написать в группе оружейников ВКонтакте.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:36 0
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