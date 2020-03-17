новости
новости
Регистрация
Что нужно знать о коронавирусе: самое важное в карточках Myslo
Дизайн Сергея Коваленко.

Что нужно знать о коронавирусе: самое важное в карточках Myslo

Главное в семи картинках.

Мы собрали всю самую важную информацию по новому китайскому коронавирусу в семи карточках. Сохраняйте себе и пересылайте друзьям. Самое главное — не паникуйте, а следуйте советам Минздрава и ВОЗ.

Галерея
Коронавирус, Фото: 1
Коронавирус, Фото: 2
Коронавирус, Фото: 3
Коронавирус, Фото: 4
Коронавирус, Фото: 5
Коронавирус, Фото: 6
Коронавирус, Фото: 7
показать все фотографии
Сюжет: Коронавирус
В Туле экзотариум и музеи закрылись на карантин
Жизнь Тулы и области
В Туле экзотариум и музеи закрылись на карантин
сегодня, в 12:01, 10 905 1
В Тульской области госпитализированы 12 человек, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран
Жизнь Тулы и области
В Тульской области госпитализированы 12 человек, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран
сегодня, в 10:30, 28 4173 1
В школах объявят трехнедельные каникулы до 12 апреля
Жизнь Тулы и области
В школах объявят трехнедельные каникулы до 12 апреля
сегодня, в 09:58, 60 6025 5
Профилактика коронавируса: как избавиться от привычки трогать лицо
Жизнь Тулы и области
Профилактика коронавируса: как избавиться от привычки трогать лицо
сегодня, в 07:52, 30 2324 5
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:13 +1
Другие статьи по темам
Событие
карточки
Прочее
коронавируссамое важное о коронавирусесамоизоляциясимптомы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Косой Горе в Туле пожар уничтожил дачу
На Косой Горе в Туле пожар уничтожил дачу
В Туле экзотариум и музеи закрылись на карантин
В Туле экзотариум и музеи закрылись на карантин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.