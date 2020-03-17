Дизайн Сергея Коваленко.
Что нужно знать о коронавирусе: самое важное в карточках Myslo
Главное в семи картинках.
Мы собрали всю самую важную информацию по новому китайскому коронавирусу в семи карточках. Сохраняйте себе и пересылайте друзьям. Самое главное — не паникуйте, а следуйте советам Минздрава и ВОЗ.
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