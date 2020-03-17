Что нужно знать о коронавирусе: самое важное в карточках Myslo

Дизайн Сергея Коваленко.

Мы собрали всю самую важную информацию по новому китайскому коронавирусу в семи карточках. Сохраняйте себе и пересылайте друзьям. Самое главное — не паникуйте, а следуйте советам Минздрава и ВОЗ.