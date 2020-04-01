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В Тульской области временно нельзя жениться и разводиться

В Тульской области временно нельзя жениться и разводиться

В исключительных случаях регистрация будет проводиться только в присутствии жениха и невесты.

По рекомендации Министерства юстиции РФ органы ЗАГС Тульской области приостанавливают государственную регистрацию и расторжение браков по ранее поданным заявлениям.
 
Уже назначенные даты государственной регистрации будут перенесены на более поздний срок. В исключительных случаях регистрация будет проводиться только в присутствии жениха и невесты.
 
Регистрация рождения проходит в роддомах области до выписки новорожденных.
 
Напомним, ранее Минюст предложил перенести регистрацию браков на даты после 1 июня 2020 года.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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