В Тульской области временно нельзя жениться и разводиться

В исключительных случаях регистрация будет проводиться только в присутствии жениха и невесты.

По рекомендации Министерства юстиции РФ органы ЗАГС Тульской области приостанавливают государственную регистрацию и расторжение браков по ранее поданным заявлениям.

Уже назначенные даты государственной регистрации будут перенесены на более поздний срок. В исключительных случаях регистрация будет проводиться только в присутствии жениха и невесты.

Регистрация рождения проходит в роддомах области до выписки новорожденных.