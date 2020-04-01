Как тулякам вернуть деньги за туристические путевки

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в сложной ситуации оказались все участники туристического рынка.

Турагенты и туроператоры, их контрагенты работают в правовом поле и возвращают денежные средства в соответствии с действующим законодательством. Потребители могут обратиться за консультацией на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Тульской области: +7 (4872) 55-55-50.

– Альтернативой возврату денег за отмененное путешествие может стать перенос дат тура по обоюдному согласию туриста, и турагентства/туроператора. Уверена, после урегулирования эпидемиологической ситуации в нашу жизнь обязательно вернется возможность путешествовать, – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

– Вопросы по каждому купленному туру будут рассмотрены и урегулированы в индивидуальном порядке. Никто не останется без путешествия или не выплаченных денежных средств. Дайте нам немного времени. Ваше согласие на перенос дат тура, готовность подождать возврата денежных средств спасут туротрасль в целом от банкротств, – обратилась к клиентам директор туристического агентства «Апельсин» Ольга Кувалина.

Туриндустрия относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики, для которых на федеральном и региональном уровне прорабатываются меры поддержки.

как вернуть деньги

Порядок возврата жителям Тульской области денежных средств за туристский продукт («пакетный» тур):

1. В случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов:

Турист имеет право до начала путешествия потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости неоказанных туристу услуг (ст. 14 Закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).

2. В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов:

Турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств (невозможность совершения туристом поездки по независящим от него причинам), из которых исходили стороны при заключении договора.

В таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 3 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае несогласия туриста с размером вычета он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказать размер фактически понесенных расходов возлагается на туроператора.



Порядок возврата денежных средств за отдельные туристские услуги:



По вопросам возврата денежных средств за авиабилеты необходимо обращаться на горячие линии авиакомпаний:

— «Победа»

Телефон для связи:

+7 (809) 505-47-77

+7 (499) 215-23-00

— Аэрофлот

Для переоформления билетов пассажиры могут обращаться на специально выделенную горячую линию: +7(495) 784-72-42, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7(495) 223-55-55 (Москва), 8-800-444-55-55 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), или в офисы собственных продаж авиакомпании.

При обращении в контакт-центр будьте готовы сообщить код бронирования (6 латинских букв) и фамилии пассажиров.

Также есть возможность управлять своим бронированием в личном кабинете на сайте aeroflot.ru.

— S7

Связь с контактным центром S7 Airlines по номеру: 8-800-700-07-07 (для бесплатных звонков по России) или +7 (495) 777-99-99.