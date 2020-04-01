Тула на удаленке: Как превратить квартиру в офис и всё успевать
Удаленная работа для большинства – большой стресс. Реально ли войти в рабочий график дома? Мы собрали для вас советы бывалых фрилансеров и психолога.
Ирина Пшонкина на удаленке вторую неделю. Она — менеджер по рекламе в компании «Медиа Траст»:
Ирина Пшонкина
– На работу настроить себя не так уж легко, особенно утром. Я нашла выход — стала по утрам заниматься спортом. Придумала себе распорядок дня: спорт, завтрак, а потом работа. Так я могу взбодриться, это дает силы потом весь день посвятить работе. Стараюсь ни на что не отвлекаться. Позволяю себе только небольшой перерыв на обед. У нас всё строго, расписаны каждые полчаса, а в конце дня мы должны представить подробный отчет о проделанной работе руководству. Кстати, заполнение этой самой отчестности тоже отнимает время, и чтобы всё успеть, работать приходится порой дольше, чем в офисе. Вообще в связи с пандемией стало сложнее, я должна общаться с людьми, а в условиях вынужденной изоляции это сложно, и клиенты отказывают.
У Никиты Шарунова мнение противоположное. Он аналитик проектного офиса ГБУ ТО «МФЦ», и новые условия труда ему очень по душе:
Никита Шарунов
– Мне совсем не сложно организовать работу дома. Это даже комфортнее, потому что ты можешь начать свой день гораздо приятнее, чем обычно. Например, просыпаюсь я чуть позже, потому что экономлю время на сборы и дорогу. К тому же я избегаю стресса, который невольно испытываешь, добираясь до работы на общественном транспорте. А значит, и настрой на работу у меня каждый день позитивный. Дома успеваю больше, чем в офисе. Времени уходит столько же, но дома я не отвлекаюсь на разговоры с коллегами, на звонки
За время удаленной работы понял: чтобы настроиться на дела, нужно позавтракать. Начните свое утро с чашечки ароматного кофе и заодно составьте список дел на день, которые пришли от вашего руководителя. Распределите дела по значимости и времязатратности.
Начинаю с быстрых задач, и появляется заряд бодрости, осознание того, что еще утро, а я уже много успел. Этот азарт дает силы на решение более сложных задач.
Так незаметно проходит рабочий день, а в конце нет никакой усталости. И снова не нужно тратить время на дорогу. Я встаю с кресла и провожу время с семьей.
Думаю, именно за таким форматом работы будущее. И сейчас как раз повод это понять.
Время новых идей
В это непростое время на удаленку перешли даже крупные компании. Сбербанк, например, «отпустил» сотрудников одним из первых.
Сергей Ющенко
– В Сбербанке несколько недель назад было принято решение о переводе части сотрудников на удаленный режим работы, — говорит управляющий Тульским отделением Сбербанка Сергей Ющенко. — Работа построена таким образом, чтобы была взаимозаменяемость. Все больничные листы сотрудников, оформленные в период с 10 марта по 1 мая 2020 года, а также оплата дистанционной работы сотрудников будут проведены в размере 100% от дохода.
Кроме того, используя возможности своей экосистемы, Сбербанк поддерживает настрой своих сотрудников и клиентов в такие важные дни самоизоляции: у нас работают сервисы по доставке продуктов, проводятся дистанционные занятия спортом, открыт доступ к различным курсам Виртуальной школы Сбербанка, запущены вечерние трансляции концертов. Новая реальность ограничивает наше физическое перемещение, но мы можем компенсировать это обучением и развитием новых навыков.
Получается, что для некоторых руководителей призывы оставаться дома стали отправной точкой для реализации идей, даже там, где раньше это не представлялось возможным.
Татьяна Стуковнина — фитнес-тренер и руководитель проекта «Тело в дело». Одна из его составляющих — тренировки с клиентами в спортзале. Но в условиях изоляции это стало совсем невозможно.
Татьяна Стуковнина
– Сейчас все спортивные клубы закрыты. Но тренеры не могут совсем бросить работу. Мы вынуждены переходить в онлайн. Мы с командой разработали онлайн-марафон с планом питания и тренировками, адаптировали под нынешнюю ситуацию и эмоциональное состояние большинства. Снимали ролики на улице, пока это было возможно. И люди откликнулись. Потому что всем сейчас необходима поддержка. По-участвовать уже решили больше ста человек! Решились бы все они на это, если бы не сложившаяся обстановка?
Не хватает мотивации? Снимите пижаму и составьте график
Пока мы все только входим в новый ритм. Есть люди, которые работают из дома уже давно. И они готовы поделиться своим опытом и советами с теми, кто никак не может войти в новый ритм.
Тулячка Ольга Шумилина:
Ольга Шумилина
– Я работаю на удаленке 2,5 года. Сразу оговорюсь, что есть несколько типов такой работы: фриланс и проектная деятельность. Первое — это одноразовые заказы, случайные заработки, подработка. А второе — серьезная работа. Я занимаюсь проектной деятельностью. И я маркетолог, сотрудничаю сразу с несколькими компаниями, не только в Туле, но и в Москве, Казани и даже с одной в Нью-Йорке. Онлайн- и офлайн-продвижением я могу заниматься дома, для этого сейчас нет никаких преград. Но чтобы всё успеть, учитывая, что с одним из заказчиков у меня разница во времени 8 часов, мне нужен четкий график.
Представление о том, что на удаленке ты просыпаешься когда хочешь, ходишь по магазинам, ешь когда хочешь или вообще можешь улететь на Бали и отвечать оттуда заказчику в мессенджере, ошибочное. Круто, конечно, если у вас получилось так устроиться. Но обычно в реальности всё выглядит иначе. Я встаю в 7 утра, в такое же время, как если бы ходила на работу в офис. Делаю домашние дела, прихожу в себя и в 9.00 выхожу на связь, занимаюсь работой. И так до 18.00−19.00. Так же работают мои заказчики, и нам удобно быть в одном графике. Сейчас, конечно, приходится выбиваться, потому что с компанией из Нью-Йорка я на связи до 23.00. Это непросто, но интересно.
Я не пользуюсь советами из пабликов про мотивацию. Не надеваю деловые костюмы дома, не завариваю пафосно кофе. Если мне удобно работать в пижаме, я делаю это. Конечно, на встречу, которые тоже бывают достаточно часто, так не пойду. Но дома меня ничего не расслабляет. Я ответственный человек, поэтому проблем не возникает. А если у вас с этим проблемы, составьте четкий график, напишите, куда и когда нужно позвонить, когда отправить отчет или выполненное задание. Так будет легче войти в ритм.
Мотивируйте себя, открывайте новые горизонты. Иногда я беру на продвижение проекты, в которых изначально понимаю не так много. Но потом изучаю и открываю новый мир. Это очень интересно! И не переусердствуйте. У каждого из нас свой уровень трудоспособности. Не слушайте других, делайте так, как нравится именно вам!
Юлия Алисова
– Работаю на удаленке 5 месяцев. Начала подрабатывать «на стороне», еще когда была в штате, поэтому сразу после увольнения у меня был небольшой, но всё же доход. По образованию я журналист, сейчас пишу для нескольких изданий, в том числе одного тульского. Темы разные — социалка, политика, экономика, мода. Не отказываюсь от копирайтинга и редактуры, редко беру работу по написанию постов для соцсетей.
Я очень дисциплинированный человек, так что настраиваться на работу даже дома мне несложно. Я просыпаюсь по будильнику, соблюдаю дедлайны и даже перерабатываю. Перед Новым годом работать приходилось по 15 часов. Это я говорю для тех, кто думает, что удаленка — это просто.
Рабочий день строю сама. Я боялась, что работа из дома будет расхолаживать и отрицательно скажется на фигуре. Но уже три месяца, как я вернулась к спорту, удобно подстраивая его под свой график, успеваю читать книги, уделять время мужу и всё успевать. Даже с родителями вижусь чаще, они живут в другом городе, но теперь я могу взять работу с собой и приехать в гости в любой день.
Сейчас я работаю по 5-6 часов в день, при необходимости могу увеличить нагрузку, но зачем, если есть шанс провести время с любимыми людьми?
Удаленка же для этого и создана!
У меня есть несколько правил, которые помогают настроиться:
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Осознайте, что это работа, а не хобби на пару недель. У меня с первых дней работы даже в офисе были блокноты со списком дел и ранжировкой от срочных до долговременных. Сейчас я добавила к ним еще личные, которые тоже требуют внимания.
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Организуйте рабочее место. Пусть оно максимально соответствует офисному. Нужно не кресло, а удобный стул, хорошее освещение и необходимая канцелярия.
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Соблюдайте дресс-код. Никаких пижам и халатов! Они автоматически создают нерабочее настроение.
Как сделать день продуктивным?
Рассказывает психолог Лариса Милова:
Лариса Милова
– Не размазывайте график. Сначала кажется, что всё можно сделать быстрее, чем в офисе, и останется время почитать, пообщаться с близкими, а между делом заняться домашними делами. Реальность: вместо 8 рабочих часов работа начинает занимать весь день, ещё и на ночь остаётся. Так что откажитесь от идеи выспаться и потом «работать в своём режиме». Вставайте в обычное время и приступайте к работе, как привыкли, — мозгу так легче сосредоточиться. Дробите рабочее время. Например, 1-1,5 часа работы/10-15 минут перерыв. Во время перерыва имеет смысл подвигаться.
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Сосредоточьтесь на делах. Кажется, что будет проще, поскольку нет рядом болтливых коллег. В реальности дома отвлекающих моментов оказывается больше. А еще диван и кровать для работы — плохая идея, будет тянуть ко сну.
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Одевайтесь так, как будто собираетесь на работу, закончив ее, переодевайтесь в домашнюю одежду. Это позволит мозгу настроиться на рабочий режим.
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Женщинам имеет смысл приводить себя в порядок и пользоваться косметикой и туалетной водой. Так вы сообщите организму, что собираетесь не расслабляться, а работать.
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Выключайте работающий телевизор, радио, отключите уведомления от соцсетей. Это кажется нам мелочью, но оно же и забирает драгоценное время. Причем не минуты, а часы.
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Хорошо работает «студенческий» приём, когда студенты решают трудные контрольные и задачи, готовятся к экзаменам вместе. Можно воспользоваться идеей и общаться в видеоконференции.
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Внимание улучшается, если мы проветриваем помещение и пьём воду. Не забывайте делать это.
Объясните близким, что вы работаете, и обозначьте границы, чтобы не отвлекали дети и другие родственники.
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Пользуйтесь наушниками, берушами, если это поможет вам остаться в рабочем процессе.
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Если несколько человек в одной квартире на удаленке и есть маленькие дети, распределите график «дежурства» с детьми. Работайте по очереди.
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Наберитесь терпения, не реагируйте. Нужно время, чтобы близкие перестали дергать вас по пустякам.
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Договоритесь о коротких онлайн-встречах с коллегами, где можно быстро обменяться новостями, идеями, задать вопросы. Это позволит избежать дискомфорта от отсутствия живого общения.