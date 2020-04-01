Тула на удаленке: Как превратить квартиру в офис и всё успевать

Фото Алексея Пирязева.

Удаленная работа для большинства – большой стресс. Реально ли войти в рабочий график дома? Мы собрали для вас советы бывалых фрилансеров и психолога.

Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Многие не смогли остановить работу своих компаний и увели сотрудников на удаленку. Кто-то работает в таком режиме уже несколько недель. Мнения тех, кто вынужденно стал фрилансером, очень разнятся, но они готовы поделиться тем, как сами настраивали себя на работу.

Ирина Пшонкина на удаленке вторую неделю. Она — менеджер по рекламе в компании «Медиа Траст»:

Ирина Пшонкина – На работу настроить себя не так уж легко, особенно утром. Я нашла выход — стала по утрам заниматься спортом. Придумала себе распорядок дня: спорт, завтрак, а потом работа. Так я могу взбодриться, это дает силы потом весь день посвятить работе. Стараюсь ни на что не отвлекаться. Позволяю себе только небольшой перерыв на обед. У нас всё строго, расписаны каждые полчаса, а в конце дня мы должны представить подробный отчет о проделанной работе руководству. Кстати, заполнение этой самой отчестности тоже отнимает время, и чтобы всё успеть, работать приходится порой дольше, чем в офисе. Вообще в связи с пандемией стало сложнее, я должна общаться с людьми, а в условиях вынужденной изоляции это сложно, и клиенты отказывают.

У Никиты Шарунова мнение противоположное. Он аналитик проектного офиса ГБУ ТО «МФЦ», и новые условия труда ему очень по душе:

Никита Шарунов – Мне совсем не сложно организовать работу дома. Это даже комфортнее, потому что ты можешь начать свой день гораздо приятнее, чем обычно. Например, просыпаюсь я чуть позже, потому что экономлю время на сборы и дорогу. К тому же я избегаю стресса, который невольно испытываешь, добираясь до работы на общественном транспорте. А значит, и настрой на работу у меня каждый день позитивный. Дома успеваю больше, чем в офисе. Времени уходит столько же, но дома я не отвлекаюсь на разговоры с коллегами, на звонки и т. д. За время удаленной работы понял: чтобы настроиться на дела, нужно позавтракать. Начните свое утро с чашечки ароматного кофе и заодно составьте список дел на день, которые пришли от вашего руководителя. Распределите дела по значимости и времязатратности. Начинаю с быстрых задач, и появляется заряд бодрости, осознание того, что еще утро, а я уже много успел. Этот азарт дает силы на решение более сложных задач. Так незаметно проходит рабочий день, а в конце нет никакой усталости. И снова не нужно тратить время на дорогу. Я встаю с кресла и провожу время с семьей. Думаю, именно за таким форматом работы будущее. И сейчас как раз повод это понять.

Время новых идей

В это непростое время на удаленку перешли даже крупные компании. Сбербанк, например, «отпустил» сотрудников одним из первых.

Сергей Ющенко – В Сбербанке несколько недель назад было принято решение о переводе части сотрудников на удаленный режим работы, — говорит управляющий Тульским отделением Сбербанка Сергей Ющенко. — Работа построена таким образом, чтобы была взаимозаменяемость. Все больничные листы сотрудников, оформленные в период с 10 марта по 1 мая 2020 года, а также оплата дистанционной работы сотрудников будут проведены в размере 100% от дохода. Кроме того, используя возможности своей экосистемы, Сбербанк поддерживает настрой своих сотрудников и клиентов в такие важные дни самоизоляции: у нас работают сервисы по доставке продуктов, проводятся дистанционные занятия спортом, открыт доступ к различным курсам Виртуальной школы Сбербанка, запущены вечерние трансляции концертов. Новая реальность ограничивает наше физическое перемещение, но мы можем компенсировать это обучением и развитием новых навыков.

Получается, что для некоторых руководителей призывы оставаться дома стали отправной точкой для реализации идей, даже там, где раньше это не представлялось возможным.

Татьяна Стуковнина — фитнес-тренер и руководитель проекта «Тело в дело». Одна из его составляющих — тренировки с клиентами в спортзале. Но в условиях изоляции это стало совсем невозможно.

Татьяна Стуковнина – Сейчас все спортивные клубы закрыты. Но тренеры не могут совсем бросить работу. Мы вынуждены переходить в онлайн. Мы с командой разработали онлайн-марафон с планом питания и тренировками, адаптировали под нынешнюю ситуацию и эмоциональное состояние большинства. Снимали ролики на улице, пока это было возможно. И люди откликнулись. Потому что всем сейчас необходима поддержка. По-участвовать уже решили больше ста человек! Решились бы все они на это, если бы не сложившаяся обстановка?

Не хватает мотивации? Снимите пижаму и составьте график

Пока мы все только входим в новый ритм. Есть люди, которые работают из дома уже давно. И они готовы поделиться своим опытом и советами с теми, кто никак не может войти в новый ритм.

Тулячка Ольга Шумилина:

Ольга Шумилина

– Я работаю на удаленке 2,5 года. Сразу оговорюсь, что есть несколько типов такой работы: фриланс и проектная деятельность. Первое — это одноразовые заказы, случайные заработки, подработка. А второе — серьезная работа. Я занимаюсь проектной деятельностью. И я маркетолог, сотрудничаю сразу с несколькими компаниями, не только в Туле, но и в Москве, Казани и даже с одной в Нью-Йорке. Онлайн- и офлайн-продвижением я могу заниматься дома, для этого сейчас нет никаких преград. Но чтобы всё успеть, учитывая, что с одним из заказчиков у меня разница во времени 8 часов, мне нужен четкий график.

Представление о том, что на удаленке ты просыпаешься когда хочешь, ходишь по магазинам, ешь когда хочешь или вообще можешь улететь на Бали и отвечать оттуда заказчику в мессенджере, ошибочное. Круто, конечно, если у вас получилось так устроиться. Но обычно в реальности всё выглядит иначе. Я встаю в 7 утра, в такое же время, как если бы ходила на работу в офис. Делаю домашние дела, прихожу в себя и в 9.00 выхожу на связь, занимаюсь работой. И так до 18.00−19.00. Так же работают мои заказчики, и нам удобно быть в одном графике. Сейчас, конечно, приходится выбиваться, потому что с компанией из Нью-Йорка я на связи до 23.00. Это непросто, но интересно.

Я не пользуюсь советами из пабликов про мотивацию. Не надеваю деловые костюмы дома, не завариваю пафосно кофе. Если мне удобно работать в пижаме, я делаю это. Конечно, на встречу, которые тоже бывают достаточно часто, так не пойду. Но дома меня ничего не расслабляет. Я ответственный человек, поэтому проблем не возникает. А если у вас с этим проблемы, составьте четкий график, напишите, куда и когда нужно позвонить, когда отправить отчет или выполненное задание. Так будет легче войти в ритм.

Мотивируйте себя, открывайте новые горизонты. Иногда я беру на продвижение проекты, в которых изначально понимаю не так много. Но потом изучаю и открываю новый мир. Это очень интересно! И не переусердствуйте. У каждого из нас свой уровень трудоспособности. Не слушайте других, делайте так, как нравится именно вам!

Юлия Алисова – Работаю на удаленке 5 месяцев. Начала подрабатывать «на стороне», еще когда была в штате, поэтому сразу после увольнения у меня был небольшой, но всё же доход. По образованию я журналист, сейчас пишу для нескольких изданий, в том числе одного тульского. Темы разные — социалка, политика, экономика, мода. Не отказываюсь от копирайтинга и редактуры, редко беру работу по написанию постов для соцсетей. Я очень дисциплинированный человек, так что настраиваться на работу даже дома мне несложно. Я просыпаюсь по будильнику, соблюдаю дедлайны и даже перерабатываю. Перед Новым годом работать приходилось по 15 часов. Это я говорю для тех, кто думает, что удаленка — это просто.

Рабочий день строю сама. Я боялась, что работа из дома будет расхолаживать и отрицательно скажется на фигуре. Но уже три месяца, как я вернулась к спорту, удобно подстраивая его под свой график, успеваю читать книги, уделять время мужу и всё успевать. Даже с родителями вижусь чаще, они живут в другом городе, но теперь я могу взять работу с собой и приехать в гости в любой день.

Сейчас я работаю по 5-6 часов в день, при необходимости могу увеличить нагрузку, но зачем, если есть шанс провести время с любимыми людьми?

Удаленка же для этого и создана!

У меня есть несколько правил, которые помогают настроиться:

Осознайте, что это работа, а не хобби на пару недель. У меня с первых дней работы даже в офисе были блокноты со списком дел и ранжировкой от срочных до долговременных. Сейчас я добавила к ним еще личные, которые тоже требуют внимания.

Организуйте рабочее место. Пусть оно максимально соответствует офисному. Нужно не кресло, а удобный стул, хорошее освещение и необходимая канцелярия.

Соблюдайте дресс-код. Никаких пижам и халатов! Они автоматически создают нерабочее настроение.

Как сделать день продуктивным?

Рассказывает психолог Лариса Милова:

Лариса Милова – Не размазывайте график. Сначала кажется, что всё можно сделать быстрее, чем в офисе, и останется время почитать, пообщаться с близкими, а между делом заняться домашними делами. Реальность: вместо 8 рабочих часов работа начинает занимать весь день, ещё и на ночь остаётся. Так что откажитесь от идеи выспаться и потом «работать в своём режиме». Вставайте в обычное время и приступайте к работе, как привыкли, — мозгу так легче сосредоточиться. Дробите рабочее время. Например, 1-1,5 часа работы/10-15 минут перерыв. Во время перерыва имеет смысл подвигаться.

Сосредоточьтесь на делах. Кажется, что будет проще, поскольку нет рядом болтливых коллег. В реальности дома отвлекающих моментов оказывается больше. А еще диван и кровать для работы — плохая идея, будет тянуть ко сну.

Одевайтесь так, как будто собираетесь на работу, закончив ее, переодевайтесь в домашнюю одежду. Это позволит мозгу настроиться на рабочий режим.

Женщинам имеет смысл приводить себя в порядок и пользоваться косметикой и туалетной водой. Так вы сообщите организму, что собираетесь не расслабляться, а работать.

Выключайте работающий телевизор, радио, отключите уведомления от соцсетей. Это кажется нам мелочью, но оно же и забирает драгоценное время. Причем не минуты, а часы.

Хорошо работает «студенческий» приём, когда студенты решают трудные контрольные и задачи, готовятся к экзаменам вместе. Можно воспользоваться идеей и общаться в видеоконференции.

Внимание улучшается, если мы проветриваем помещение и пьём воду. Не забывайте делать это.

Объясните близким, что вы работаете, и обозначьте границы, чтобы не отвлекали дети и другие родственники.