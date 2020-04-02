новости
новости
Регистрация
При пожаре на улице Декабристов в Туле погиб мужчина: репортаж

При пожаре на улице Декабристов в Туле погиб мужчина: репортаж

Еще один человек пострадал, но он отказался от госпитализации.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 2 апреля 2020 года загорелась квартира на 9-м этаже дома № 8 по ул. Декабристов.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов из окон квартиры валил дым. Чтобы попасть внутрь, спасателям пришлось спиливать петли входной двери. Когда они проникли в квартиру, увидели открытое пламя.

В ходе тушения пожара было найдено тело погибшего — мужчины примерно 30−40 лет.

Еще один человек – мужчина 60−70 лет на вид – надышался дымом. Однако после того, как его осмотрели медики, он отказался ехать в больницу, уверив врачей, что «нормально себя чувствует».

Судя по ряду признаков, возгорание началось в зале около дивана. Возможно, причиной пожара стала чья-то неосторожность при курении в постели. Однако окончательную причину возгорания предстоит установить специалистам МЧС.

 

Галерея
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 1
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 2
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 3
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 4
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 5
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 6
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 7
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 8
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 9
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 10
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 11
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 12
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 13
Пожар на ул. Декабристов, 2.04.20, Фото: 14
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:55 +4
Другие статьи по темам
Событие
пожарулица Декабристов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула на удаленке: Как превратить квартиру в офис и всё успевать
Тула на удаленке: Как превратить квартиру в офис и всё успевать
Рейд ГИБДД: В Туле 170 водителей нарушили правила проезда перекрестков
Рейд ГИБДД: В Туле 170 водителей нарушили правила проезда перекрестков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.