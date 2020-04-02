При пожаре на улице Декабристов в Туле погиб мужчина: репортаж

Еще один человек пострадал, но он отказался от госпитализации.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 2 апреля 2020 года загорелась квартира на 9-м этаже дома № 8 по ул. Декабристов.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов из окон квартиры валил дым. Чтобы попасть внутрь, спасателям пришлось спиливать петли входной двери. Когда они проникли в квартиру, увидели открытое пламя.

В ходе тушения пожара было найдено тело погибшего — мужчины примерно 30−40 лет.

Еще один человек – мужчина 60−70 лет на вид – надышался дымом. Однако после того, как его осмотрели медики, он отказался ехать в больницу, уверив врачей, что «нормально себя чувствует».

Судя по ряду признаков, возгорание началось в зале около дивана. Возможно, причиной пожара стала чья-то неосторожность при курении в постели. Однако окончательную причину возгорания предстоит установить специалистам МЧС.