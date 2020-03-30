В Тульской области еще один заболевший коронавирусом

В Тульской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Таким образом число заболевших в регионе увеличилось до 12.

Сообщается, что за последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции:

1. Москва 212

2. Республика Коми 15

3. Санкт-Петербург 8

4. Московская область 7

5. Республика Бурятия 5

6. Архангельская область 4

7. Белгородская область 3

8. Псковская область 3

9. Республика Адыгея 3

10. Республика Дагестан 3

11. Кировская область 3

12. Владимирская область 2

13. Ивановская область 2

14. Рязанская область 2

15. Вологодская область 2

16. Ленинградская область 2

17. Мурманская область 2

18. Кабардино-Балкарская Республика 2

19. Республика Марий Эл 2

20. Пермский край 2

21. Саратовская область 2

22. Челябинская область 2

23. Красноярский край 2

24. Калужская область 1

25. Липецкая область 1

26. Тверская область 1

27. Тульская область 1

28. Калининградская область 1

29. Республика Калмыкия 1

30. Ставропольский край 1

31. Оренбургская область 1

32. Республика Хакасия 1

33. Алтайский край 1

34. Иркутская область 1

35. Новосибирская область 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 66 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф , умерло 9 человек с этой инфекцией.

Подробности о заразившейся тулячке здесь.