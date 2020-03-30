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В Тульской области еще один заболевший коронавирусом

В Тульской области еще один заболевший коронавирусом

Число зараженных в нашем регионе увеличилось до 12.

В Тульской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Таким образом число заболевших в регионе увеличилось до 12.
 
Сообщается, что за последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции:
 
  • 1. Москва 212
  • 2. Республика Коми 15
  • 3. Санкт-Петербург 8
  • 4. Московская область 7
  • 5. Республика Бурятия 5
  • 6. Архангельская область 4
  • 7. Белгородская область 3
  • 8. Псковская область 3
  • 9. Республика Адыгея 3
  • 10. Республика Дагестан 3
  • 11. Кировская область 3
  • 12. Владимирская область 2
  • 13. Ивановская область 2
  • 14. Рязанская область 2
  • 15. Вологодская область 2
  • 16. Ленинградская область 2
  • 17. Мурманская область 2
  • 18. Кабардино-Балкарская Республика 2
  • 19. Республика Марий Эл 2
  • 20. Пермский край 2
  • 21. Саратовская область 2
  • 22. Челябинская область 2
  • 23. Красноярский край 2
  • 24. Калужская область 1
  • 25. Липецкая область 1
  • 26. Тверская область 1
  • 27. Тульская область 1
  • 28. Калининградская область 1
  • 29. Республика Калмыкия 1
  • 30. Ставропольский край 1
  • 31. Оренбургская область 1
  • 32. Республика Хакасия 1
  • 33. Алтайский край 1
  • 34. Иркутская область 1
  • 35. Новосибирская область 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
 
В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 66 человек.
 
По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерло 9 человек с этой инфекцией.
 
Подробности о заразившейся тулячке здесь.
Сюжет: Коронавирус
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