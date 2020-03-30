В Тульской области еще один заболевший коронавирусом
Число зараженных в нашем регионе увеличилось до 12.
В Тульской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Таким образом число заболевших в регионе увеличилось до 12.
Сообщается, что за последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции:
- 1. Москва 212
- 2. Республика Коми 15
- 3. Санкт-Петербург 8
- 4. Московская область 7
- 5. Республика Бурятия 5
- 6. Архангельская область 4
- 7. Белгородская область 3
- 8. Псковская область 3
- 9. Республика Адыгея 3
- 10. Республика Дагестан 3
- 11. Кировская область 3
- 12. Владимирская область 2
- 13. Ивановская область 2
- 14. Рязанская область 2
- 15. Вологодская область 2
- 16. Ленинградская область 2
- 17. Мурманская область 2
- 18. Кабардино-Балкарская Республика 2
- 19. Республика Марий Эл 2
- 20. Пермский край 2
- 21. Саратовская область 2
- 22. Челябинская область 2
- 23. Красноярский край 2
- 24. Калужская область 1
- 25. Липецкая область 1
- 26. Тверская область 1
- 27. Тульская область 1
- 28. Калининградская область 1
- 29. Республика Калмыкия 1
- 30. Ставропольский край 1
- 31. Оренбургская область 1
- 32. Республика Хакасия 1
- 33. Алтайский край 1
- 34. Иркутская область 1
- 35. Новосибирская область 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 66 человек.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерло 9 человек с этой инфекцией.
Подробности о заразившейся тулячке здесь.
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