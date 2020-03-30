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Региональная опергруппа: тулячка подхватила коронавирус от инфицированных людей

Региональная опергруппа: тулячка подхватила коронавирус от инфицированных людей

Женщина находится в больнице. Ее состояние удовлетворительное.

По данным региональной оперативной группы, за минувшие сутки в регионе был подтвержден новый случай заражения коронавирусом.

Сообщается, что он обнаружен у жительницы Тулы, которая контактировала с ранее инфицированными людьми. Сейчас женщина находится на лечении в стационаре. Ее состояние удовлетворительное.

Сюжет: Коронавирус
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