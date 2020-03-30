За аферу с пластиковыми окнами мошенник возместил обманутым тулякам более 600 тысяч рублей

39-летний ранее не судимый туляк признан виновным в совершении 39 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Советский районный суд Тулы установил, что с сентября 2017 года по апрель 2019 года фигурант уголовного дела под видом осуществления предпринимательской деятельности по изготовлению пластиковых окон брал у жителей Тульской области предоплату по фиктивным договорам купли-продажи оконных блоков. Затем мошенник пропадал.

Общий ущерб по уголовному делу составил более 900 тыс. рублей. В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил 608 тыс. рублей. Прокуратура поддержала гражданские иски потерпевших на оставшуюся сумму.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.