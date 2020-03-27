Тульские парки уходят на карантин

Фото из архива Myslo

Администрация «Тульских парков» просит посетителей с понимаем отнестись к мерам профилактики коронавирусной инфекции.

- Мы внимательно следим за новостями и ситуацией в Туле и в мире, связанной с распространением коронавируса. Парки предприняли все необходимые меры по предотвращению распространения этой инфекции. Однако настал тот момент, когда необходимо закрыть объекты инфраструктуры, чтобы защитить вас — наших посетителей и снизить уровень угрозы для вашего здоровья. Берегите себя и своих близких.

С 26 марта до 12 апреля 2020 года временно прекращают работу:

зооуголок,

комната истории,

детские качалки,

конноспортивный центр,

аттракционы на площадке «Драйв Арена» в Центральном парке им. П. П. Белоусова ,

, прокаты спортинвентаря в Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках.

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот-Тула» временно закрыты «Центр военно-тактических игр» и Технопарк «Сфера Будущего».

А также до 12 апреля отменяются все культурно-досуговые и спортивные мероприятия .