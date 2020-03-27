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Тульские парки уходят на карантин
Фото из архива Myslo

Тульские парки уходят на карантин

Все парки Тулы до 12 апреля приостановят работу из-за коронавируса.

Администрация «Тульских парков» просит посетителей с понимаем отнестись к мерам профилактики коронавирусной инфекции.

- Мы внимательно следим за новостями и ситуацией в Туле и в мире, связанной с распространением коронавируса. Парки предприняли все необходимые меры по предотвращению распространения этой инфекции. Однако настал тот момент, когда необходимо закрыть объекты инфраструктуры, чтобы защитить вас — наших посетителей и снизить уровень угрозы для вашего здоровья. Берегите себя и своих близких.

С 26 марта до 12 апреля 2020 года временно прекращают работу:

  • зооуголок,
  • комната истории,
  • детские качалки,
  • конноспортивный центр,
  • аттракционы на площадке «Драйв Арена» в Центральном парке им. П. П. Белоусова,
  • прокаты спортинвентаря в Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках.

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот-Тула» временно закрыты «Центр военно-тактических игр» и Технопарк «Сфера Будущего».

А также до 12 апреля отменяются все культурно-досуговые и спортивные мероприятия .

 

Сюжет: Коронавирус
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