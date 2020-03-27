В Туле автобус прижал дверями коляску: пострадал младенец

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 марта в 20.06 в Туле на Красноармейском проспекте водитель автобуса «Нефаз-5219», по предварительным данным, не убедившись, что все пассажиры завершили высадку, закрыл двери и прижал детскую коляску. Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, из коляски выпала девочка 2019 года рождения.

Сообщается, что малышке была оказана медицинская помощь, после которой мать с ребенком отпущены домой.

Обстоятельства происшествия выясняются.