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В Туле автобус прижал дверями коляску: пострадал младенец
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле автобус прижал дверями коляску: пострадал младенец

Происшествие случилось на Красноармейском проспекте.

26 марта в 20.06 в Туле на Красноармейском проспекте водитель автобуса «Нефаз-5219», по предварительным данным, не убедившись, что все пассажиры завершили высадку, закрыл двери и прижал детскую коляску. Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, из коляски выпала девочка 2019 года рождения.

Сообщается, что малышке была оказана медицинская помощь, после которой мать с ребенком отпущены домой.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:28 +5
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